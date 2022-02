stefano-de-martino-e-belen-rodriguez-lanciata-una-bomba:-“hanno-…” 

Quello che lega Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un rapporto speciale ma soprattutto importante che sembra essere destinato a far sempre discutere. I due ex coniugi infatti si sono spesso avvicinati e poi allontanati, e proprio nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma. Proprio nelle scorse ore a svelare qualche dettaglio in più su tutta questa situazione sarebbe stato il magazine Nuovo che avrebbe anche svelato qualcosa di molto particolare.

La rivelazione del magazine Nuovo su Stefano e Belen

Da diverse settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere i protagonisti del gossip. Giorno dopo giorno infatti si parla sempre più spesso di un presunto ritorno di fiamma tra i due ex coniugi anche se proprio il ballerino sembrerebbe aver smentito tali voci. Nelle scorse ore però ad intervenire sulla questione sarebbe stato il magazine Nuovo dedicando alla coppia un articolo e facendo anche delle particolari rivelazioni. Secondo il magazine infatti i due ex coniugi avrebbero fatto un particolare patto. “L’ex ballerino e la soubrette hanno fatto un patto: stavolta l’amore dovrà essere per sempre…”, questa la rivelazione di Nuovo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini

Stefano e Belen dopo la prima separazione hanno poi provato a ritornare ad essere una coppia senza però esserci riusciti. Sarebbe proprio questo il motivo per il quale la coppia sembrerebbe aver deciso al momento di non ufficializzare il ritorno di fiamma, proprio per evitare di commettere gli stessi errori già commessi in passato. Sul magazine Nuovo a tal proposito è possibile leggere “Il passato ha insegnato molto a tutti e due, hanno capito che serve maggiore pazienza…”. Mentre invece in riferimento al fatto che si sono più volte avvicinati e poi allontanati avrebbero così commentato “Le cose ogni volta che si separano vanno decisamente peggio…”.

L’ex coppia insieme al compleanno di un’amica

Tra le varie occasioni in cui Stefano e Belen sono stati avvistati insieme vi troviamo anche il compleanno di Patrizia Griffini, una delle migliori amiche della Rodriguez ma anche amica del ballerino. Proprio in occasione di tale evento i due ex coniugi, genitori del piccolo Santiago, si sono mostrati molto vicini ed affiatati e si sarebbero esibiti in un bellissimo e divertente duetto il cui video è diventato virale sul web. Ma non solo, i due poi sembrerebbero aver trascorso la notte insieme a casa del ballerino.