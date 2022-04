Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nuovo gossip: c’è un piano segreto

Belen, il marito vuole risposarla? L’ultima indiscrezione del magazine Nuovo

Ieri sera la popolare conduttrice di origini argentine, tra una risata e l’altra a Le Iene, ha confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. E sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato dedicato alla coppietta un intero articolo in cui è stato fatto il punto della situazione. Ma non è finita qua perchè il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha anche contattato un’amica della coppia, la quale ha rivelato che il conduttore e ballerino pare abbia un piano segreto:

“Ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio…”

Cecilia Rodriguez continua a fare la misteriosa su sua sorella: “Magari l’uomo perfetto già è nella sua vita”

Il magazine Nuovo ha anche contatto la sorella di Belen Rodríguez proprio per capire com’è la situazione, visto che di chiacchiere ne sono state fatte tante. Tuttavia quest’ultima ha continuato a rimanere sul vago preferendo non dare informazioni precise. E su sua sorella, che ieri sera a Le Iene ha fatto una battuta su Stefano De Martino, si è limitata a dire di credere che abbia assolutamente le idee chiare: “Lei è grande e farà quello che deve fare, fino a quando non trorverà l’uomo giusto…Magari quello giusto c’è sempre stato…” Una dichiarazione sibillina, ma che ha fatto subito pensare al settimanale di gossip che con ‘uomo sempre presente nella vita della sorella’ si riferisse né più né meno a Stefano De Martino.

Stefano De Martino è pronto a diventare padre bis? Scoppia il gossip sul web

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi fatto presente che il popolare conduttore partenopeo a Domenica In da Mara Venier ha dichiarato senza troppi convenevoli di essere pronto a diventare padre una seconda volta. Secondo il magazine non ci sarebbero dubbi sul fatto che proprio il giurato di Amici vorrebbe fare un altro figlio con Belen Rodríguez, visto che si sono ritrovati in questi ultimi mesi. Proprio lui stesso dalla Venier ha dichiarato di amare follemente i bambini: “Avevo solo 23 anni quando sono diventato padre….E adesso voglio altri figli…” Ovviamente i fan inizieranno a sognare ad occhi aperti.

