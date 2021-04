stefano-de-martino-e-martina,-le-voci-che-girano-sul-loro-conto-dicono-che-…

Martina Miliddi, ovvero la giovane ballerina di Amici di Maria De Filippi nel pomeriggio di oggi sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e racconterà quella che è stata la sua avventura all’interno del programma. La giovane parlerà sicuramente del momento più brutto ovvero di quando è stata eliminata la scorsa settimana dalla scuola, così come delle tante liti avvenute in studio e non solo, con la professoressa Celentano che sembra non le abbia dato pace in tutti questi mesi. In puntata pare che si parlerà anche di Stefano De Martino. Da diverse settimane, infatti, si parla di una possibile storia tra la giovane ballerina ed il ballerino e giudice di questa edizione del talent Amici. Ma cosa c’è di vero in questa storia?

Martina Miliddi ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin

La giovane ballerina sarà, dunque, nella giornata di oggi ospite nel salotto di Silvia Toffanin dopo la sua eliminazione ad Amici. Durante l’intervista, secondo alcune anticipazioni, la giovane sembra aver ripercorso la sua esperienza all’interno del programma e parlerà anche del suo rapporto con Aka7even. I due giovani pare che si siano conosciuti all’interno del programma e in questi mesi sembra si siano avvicinati parecchio arrivando anche a stringere una relazione sentimentale. Poi però nel corso delle settimane è arrivata la crisi ed i due si sono lasciati.

La storia con Aka7even e la fine della relazione

A raccontare tutto è stata proprio lei Martina, la quale sembra aver dichiarato “Non volevo che soffrisse, non c’è stata solo un’infatuazione“. I due in queste settimana sono stati davvero molto vicini e oggi Martina lo definisce un buon amico e sembra avergli augurato il meglio. Come abbiamo avuto un modo di anticipare, però sembrerebbe che in queste settimane Martina sia stata in qualche modo protagonista di un gossip che la vede al fianco di Stefano De Martino.

Martina e Stefano De Martino, cosa c’è di vero in questa storia?

Queste voci girano ormai da diversi giorni e sarebbero spuntati anche degli indizi sul loro rapporto definito così speciale da tanti. Ma cosa c’è di vero in questa storia? Alcuni sostengono addirittura che Martina abbia deciso di lasciare il suo compagno all’interno della scuola proprio per via di Stefano, il ballerino da poco giudice del Talent di Maria De Filippi che in queste settimane di programma, ha difeso tanto la giovane ballerina dagli attacchi di Alessandra Celentano. Inoltre, sembrerebbe anche che la regia del programma in diverse occasioni abbia inquadrato Stefano proprio mentre Martina si esibiva. Chissà se nella giornata di oggi la giovane deciderà di svelare finalmente come stanno le cose e che tipo di rapporto la lega a Stefano.