stefano-de-martino-e-martina-miliddi?-lui-esce-allo-scoperto-con-la-nuova-fiamma.-la-bomba-gossip

Si sussurra di una nuova fiamma di Stefano De Martino, che non è la donna che tutti ci aspettiamo. Il bel conduttore oggi è impegnato come giudice al serale di Amici, insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e a Stash. Al pubblico non è passata inosservata la protezione e l’ammirazione che l’ex marito di Belen ha riservato a una ballerina in particolare. Si tratta di Martina Miliddi, che nonostante tecnicamente non eccelli, come la Celentano ha sempre voluto sottolineare, ha ammaliato tutti con il suo sguardo da gatta e il caschetto nero.

Stefano De Martino non è rimasto immune dal suo fascino e ha spesso difeso la ballerina, scatenando così i rumors riguardo una loro relazione. A incrementare le voci, il fatto che Martina Miliddi abbia lasciato il fidanzato cantante, Aka7even, anche lui in gara nella scuola per talenti di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione della ragazza, però, non ci sono state prove a confermare il flirt. Quando lei ha avviato una diretta per rispondere alle domande dei suoi follower, ha evitato l’argomento “Aiuto, non sto capendo niente” ha detto in riguardo per poi scollegarsi.

Stefano De Martino e i suoi flirt sono sempre un punto interrogativo. Il gossip con Martina Miliddi, sulle pagine di tutti i giornali fino a poco tempo fa, è già storia antica e un’altra storia d’amore sembra riguardarlo. Stavolta a esserne protagonista è una collega incontrata nei corridoi Rai, dove fino a poco tempo fa conduceva Stasera tutto è possibile. Parliamo di Andrea Delogu, la bella rossa che ultimamente è stata al centro dei pettegolezzi per la sua forte amicizia (e forse non solo) con Alberto Matano, altro presentatore della rete di Stato molto discreto sulle sue relazioni.

Oggi a finire in prima pagina è il suo flirt con Stefano De Martino. Andrea Delogu ricopre diversi ruoli sulla rete di Stato, da ‘Indietro Tutta! 30 e lode’ a ‘Guarda..stupisci. Fino a poco tempo fa era impegnata anche con la conduzione di Ricomincio da Raitre. La Delogu è single da pochissimo, al punto che la sua separazione dall’attore Francesco Montanari non è stata ancora pubblicamente riconosciuta. Ma al popolo del web non è sfuggito il suo trasferimento in un’altra casa e il suo comportamento da donna libera. Soprattutto nei confronti dei due rampolli tanto desiderati dalle donne di tutta Italia.

Un flirt tra Stefano De Martino e Andrea Delogu è di sicuro il benvenuto dal mondo del web: entrambi belli, entrambi single da poco, i telespettatori attendono che i due personaggi si rendano protagonisti di vicende clamorose, così come è la carriera che stanno facendo. L'ex ballerino di Amici ha avuto un figlio e una storia lunga e tormentata con la show girl argentina Belen Rodriguez. Dopo la loro definitiva chiusura, gli sono stati attribuiti diversi flirt ma nessuno ancora è risultato veritiero. Che sia questa la volta buona? Tutti vorremmo vederlo innamorato e felice.

