stefano-de-martino-e-paola-di-benedetto-stanno-insieme?-il-clamoroso-gossip

Paola Di Benedetto e Stefano De Martino hanno un flirt? Il gossip choc

Non c’è estate in cui Stefano De Martino non finisca sotto i riflettori del gossip per via della sua vita privata. Ormai si sprecano tutte le ragazze accostate all’ex marito di Belen Rodriguez. Tuttavia quest’ultimo, gelosissimo della sua vita privata, ha sempre negato di star frequentando qualcuna in particolare. Oggi la fanpage instagram Very Inutil People ha riportato l’ennesima voce di corridoio sul popolare conduttore che sicuramente farà discutere a lungo. Di cosa si tratta? La suddetta fanpage ha rivelato di essere venuta a conoscenza da una fonte attendibile che Stefano De Martino e Paola Di Benedetto si starebbero frequentando da circa due settimane. Sarà vero? Paola Di Benedetto ha dimenticato Federico Rossi con Stefano De Martino?

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto: weekend d’amore in costiera Amalfitana? L’indiscrezione

In base a quanto riportato sempre dalla fanpage instagram Very Inutil People, Paola Di Benedetto e Stefano De Martino, il quale pochi giorni fa ha incontrato Alessia Marcuzzi, avrebbero passato anche lo scorso weekend insieme in costiera Amalfitana sulla barca di lui. La fonte ha inoltre rivelato alla fanpage instagram che Stefano De Martino e Paola Di Benedetto sarebbero stati avvistati in queste settimane anche a Napoli: “La frequentazione starebbe andando avanti da circa un paio di settimane…” Ovviamente dai diretti interessati bocche cucitissime. Quale sarà quindi la verità? Davvero Paola Di Benedetto e Stefano De Martino si saranno innamorati?

Stefano De Martino ha corteggiato Paola Di Benedetto? il retroscena

Very Inutil People ha poi riportato che questa fonte attendibile, che è voluta rimanere anonima, ha anche svelato che Stefano De Martino avrebbe sudato sette camicie per conquistare Paola Di Benedetto, tornata recentemente single:

“Stefano De Martino ha dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare Paola…”

Adesso non c’è altro che attendere la reazione di Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. Commenteranno questo gossip o faranno finta di nulla?