stefano-de-martino-fa-chiarezza-su-belen-rodriguez:-“nuove-nozze?-non-ci-saranno”

Ritorno di fiamma per Belen Rodriguez ma il ballerino chiarisce: “Non ci sarà un secondo matrimonio”

Dopo diverse settimane non ci sono più dubbi che Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno di nuovo insieme, manca ancora l’ufficialità ed una foto che li immortali insieme pubblicata dalla coppia ma, in questi ultimi giorni, non sono mancati gli indizi, tra paparazzate, frasi ambigue e lo stesso video postato da entrambi che immortalava una splendida villa in Emilia-Romagna. Insomma, i due formano di nuovo una coppia ma il ballerino, adesso che il gossip è scoppiato, ha voluto fare delle precisazioni sulla probabilità che i due si sposino una seconda volta dopo la prima avvenuta nel 2013.

“Non ci sarà un secondo matrimonio perché quello che abbiamo celebrato anni fa basta e avanza per due o tre vite”

ha ammesso il ballerino stando a quanto riporta il settimanale Gente.

Stefano De Martino confessa: “La nascita di Santiago mi ha catapultato nel mondo adulto”

Il magazine su citato, mostrando delle foto della coppia insieme al loro figlio ripercorre la storia d’amore tra il ballerino e Belen Rodriguez. I due si conoscono ad Amici e subito scatta il colpo di fulmine, bruciano le tappe e nel 2013 coronano il loro sogno d’amore prima con l’arrivo di un figlio e poi con il matrimonio. Tuttavia l’unione dura solo pochi anni e nel 2015 la showgirl argentina annuncia con un comunicato stampa la fine della loro relazione. Il ballerino, sempre stando a quanto riporta il settimanale, ha definito così il periodo della nascita del piccolo, avvenuta quando lui aveva solo 23 anni:

“Quando Santiago è nato è stato il giorno più importante della mia vita che mi ha catapultato nella dimensione adulta da un secondo all’altro.”

Belen Rodriguez e la storia d’amore con il ballerino: i due non hanno mai divorziato

Dopo la separazione nel 2015 i due hanno seguito strade diverse fino a ricongiungersi, una prima volta, nel 2019 ma complice la pandemia ed il lockdown i due si sono lasciati nuovamente. Entrambi hanno avuto altri flirt e la showgirl si è legato all’hair stylist Antonio Spinalbese dalla cui unione nasce nel 2021 Luna Marì ma poco dopo la storia naufraga e ritorna con Stefano De Martino. Incalzati di recente De Martino e Rodriguez si dicono felici e Gente puntualizza che i due in realtà non sono mai stati veramente ex, essendosi separati ma non divorziati. Insomma non c’è bisogno di un secondo matrimonio per coronare il loro amore, basta strappare il foglio della separazione per tornare ad essere marito e moglie.

