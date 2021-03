stefano-de-martino-fidanzato-con-dayane-mello?-fan-notano-un-dettaglio:-“sta-con-lei?”-(foto)

Stefano De Martino e la foto col suo cane Choco

In settimana su Rai Due è andato in onda l’ultimo appuntamento stagionale di Stasera Tutto è Possibile, il programma ironico condotto da Stefano De Martino. Quest’ultimo inoltre, nei prossimi due mesi è mezzo sarà impegnato come giudice esterno al Serale di Amici di Maria De Filippi. E proprio nel talent show di Canale 5 giorni fa il ballerino napoletano è stato messo in forte imbarazzo per una battuta velenosa di Pio e Amedeo sul figlio che aspetta la sua ex moglie Belen Rodriguez.

Di recente, il padre di Santiago ha condiviso una foto su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Nello scatto in questione, il conduttore è ritratto al fianco del suo cane Choco, pronto a mangiare il cibo nella ciotola. Fin qui nulla di strano fino a quando non è stata tirato in ballo Dayane Mello. Per quale motivo?

Il ballerino napoletano sta insieme alla Mello? Il rumor

Nella didascalia adottata al fianco la foto di Instagram, Stefano De Martino ha scritto qualcosa di ironico: “A cena con Choco”. Ovviamente tutti i suoi follower non sono rimasti a guardare commentando immediatamente il contenuto che lo mostra al fianco del suo adorato cane. Oltre a ricever i complimenti per i recenti successi televisivi con Stasera Tutto è Possibile, sono apparsi numerosi messaggi sulla situazione sentimentale del ballerino partenopeo.

“Ci vuoi fare credere che stai a cena con il cane, ma ti vedi con Dayane Mello…”; “È vero che ti sei fidanzato con Dayane Mello? Choco è una copertura”, si legge sotto lo scatto in questione che è diventato immediatamente virale. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Le recenti dichiarazioni di Dayane Mello a Casa Chi

Le ipotesi mosse dai seguaci di Stefano De Martino non nascono senza un motivo valido, bensì da un’indiscrezione emersa nel corso di una recente puntata di Casa Chi, il format web condotto da Gabriele Parpiglia e Alfonso Signorini che si occupa di televisione, spettacoli e ovviamente gossip e pettegolezzi.

Durante l’intervista l’ex gieffina Dayane Mello avrebbe confidato al giornalista di frequentare un genitore single che conosce dall’età di 19 anni. Ma non è finita qui la sua confessione. Infatti, ricordiamo che la modella brasiliana e il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, in passato, si sarebbero già frequentati. Nuove amore in vista tra i due? A questo punto non rimane che attendere nuovi sviluppi.

L’articolo Stefano De Martino fidanzato con Dayane Mello? Fan notano un dettaglio: “Sta con lei?” (FOTO) proviene da KontroKultura.