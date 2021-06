Stefano De Martino finisce in mutande. Cosa l’ha ridotto così? La FOTO social

Il ballerino e conduttore, Stefano De Martino, è finito in mutande. Cosa l’ha ridotto così? Ecco la FOTO pubblicata sui social.

Stefano De Martino (Foto dal web)

Stefano De Martino è un ballerino e conduttore televisivo italiano. Divenuto famoso, nel 2009, in seguito alla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, poi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver lavorato come ballerino all’interno di Amici e come insegnante di danza e coreografo, in seguito, progressivamente, si avvicina sempre di più alla conduzione. I programmi da lui presentati, fino ad ora, sono: Made in Sud, Notte della taranta, Festival di Castrocaro, Stasera tutto è possibile.

È stato sposato con Belen Rodriguez dal 2013 al 2015. In seguito, sono ritornati insieme per un breve periodo nel 2020. Nel 2013 hanno avuto un figlio chiamato Santiago. In passato era stato fidanzato anche con Emma Marrone, conosciuta ad Amici.

Leggi anche –> Unomattina Estate, brutta sorpresa per il conduttore. L’ha preso anche lui, ora che succede?

Stefano De Martino immortalato in mutande, ecco il motivo.

L’ex ballerino di Amici ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in mutande con un computer in mano, mentre indossa solamente una giacca. Come sappiamo bene, il conduttore napoletano è molto autoironico e quindi ha volutamente simpaticamente immortale una sua sessione di lavoro in smartworking.

Lo scatto, come prevedibile, ha ricevuto molto consensi ed è stato ampiamente condiviso da molti utenti. Recentemente, alla Festa del Cinema e della Tv di Benevento, il conduttore ha confessato che prossimamente interpreterà un ruolo in un film.

Leggi anche –> Britney Spears lancia un appello disperato: “Sono prigioniera” Il padre è nei guai

Ecco la dichiarazione di Stefano De Martino: