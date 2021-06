stefano-de-martino-in-barca-con-paola-di-benedetto,-federico-rossi-assente

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto in vacanza insieme senza Federico Rossi

Si è concesso una piccola vacanza sulla costiera Amalfitana, tra Procida e Capri, Stefano De Martino. Il giudice di Amici e conduttore di Stasera tutto è possibile, si sta godendo il relax estivo in attesa dell’avvio della nuova stagione televisiva a settembre. Sulle pagine del settimanale Chi Stefano De Martino è stato paparazzato in barca con Paola Di Benedetto e altri amici. Tra questi la sorella del ballerino, Adelaide, e il fidanzato Emanuele Vicorito. Grande assente della vacanza tra amici è stato invece il cantante Federico Rossi. Un’assenza che ha mosso subito la macchina del gossip tanto da far riportare sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Sui social tra Paola e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia”.



Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Vacanze divise per la coppia

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge che Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che sono ormai una coppia da circa tre anni, vivono un rapporto di “alti e bassi”. Ma non è tutto perchè sempre in base quanto riportato sulla nota rivista, sembrerebbe che qualche settimana fa anche Federico Rossi sarebbe andato in vacanza senza Paola Di Benedetto: “Federico Rossi era in vacanza con gli amici in Calabria: per la gioia delle fans che lo hanno visto su Instagram senza Paola”. Per il momento nessuna notizia ufficiale riguardo a una presunta crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi e anche il rapporto tra l’ex gieffina e Stefano De Martino sembrerebbe essere di natura amicale.

Stefano De Martino non si ferma: i nuovi impegni professionali

Si è concesso una piccola pausa durante il ponte del 2 giugno Stefano De Martino, in barca con Paola Di Benedetto e altri amici. Il conduttore, che ha avuto un disavventura di recente, è pronto per ripartire con nuovi impegni professionali. Il giudice del serale di Amici è infatti impegnato nelle prove dello spettacolo teatrale Che coppia noi tre, con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che andrà in scena per tutta l’estate. Le prime date dello spettacolo teatrale con protagonista Stefano De Martino sono previste per il 5 e il 6 luglio a Caserta.