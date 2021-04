Stefano De Martino: ‘invidioso’ di un ex concorrente di Amici e l’addio alla danza | La rivelazione

Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi più noti dello show business. Oggi è ritornato nella ‘vecchia’ scuola che gli ha regalato il successo ed è il nuovo giudice esterno del talent show di Amici di Maria De Filippi. Durante la terza puntata del Serale si è lasciato andare ad un commento nei confronti di un ex concorrente e a Silvia Toffanin si è raccontato a cuore aperto sul perchè ha deciso di abbandonare la danza.

Stefano De Martino è ormai un vero e proprio sex symbol del panorama televisivo. Il suo talento ha conquistato il grande pubblico e oggi è un affermato conduttore. Grazie ad Amici è riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo, prima come ballerino e poi come showman, e in questo periodo riveste il ruolo di giudice esterno insieme ad Emanuele Filiberto e Stash nel talent che l’ha battezzato.

Nella terza puntata del Serale c’è stata l’eliminazione del ballerino Tommaso Stanzani e proprio nei suoi confronti ha voluto spendere due parole sul suo conto, lasciandosi ad andare a una sana invidia.

Stefano De Martino e il commento all’ex concorrente di Amici

Come è noto ai più De Martino nasce come ballerino ed è riuscito proprio grazie alla scuola di Maria De Filippi a conquistare fama e successo, utilizzando il programma come un trampolino di lancio per la sua carriera futura.

Oggi essendo giudice dei talenti di questa edizione è chiamato a esprime un giudizio e alcune volte viene messo in crisi su quale esibizione preferire piuttosto che a un’altra. L’esempio lampante è stata proprio la terza puntata del Serale in cui bisognava scegliere chi salvare tra Enula, Sangiovanni e Tommaso. Decisione ardua che ha poi portato a preferire i cantanti al ballerino, che deluso è scoppiato in un pianto ininterrotto.

Durante l’intervista a Verissimo però il condutture ci ha tenuto a lanciare un messaggio nei suoi confronti e ha detto: “Voglio dirgli che intanto balla molto meglio di quando io ero ad Amici. Davvero balli molto meglio di me quando ero un concorrente. Ti auguro il triplo delle cose belle che mi sono accadute negli anni”. Ovviamente dopo la sua uscita tutti e tre i giudici si sono molto dispiaciuti, riconoscendo in lui un grande talento: “Eravamo molto dispiaciuti che sei andato via, ma siamo sicuri che la tua carriera è soltanto cominciata e ti sosteniamo”. (Continua sotto la foto)

La particolarità di questa edizione sono anche le frecciatine piccate tra Stefano e la Maestra Celentano, e proprio quest’ultima gli ha fatto notare di aver detto addio al mondo della danza e di aver scelto un’altra strada. Anche su questo punto ha voluto dire la sua.

L’addio alla danza di Stefano

Oggi siamo abituati a vederlo in altre vesti ma il passato di De Martino è fatto di danza e in molti in questi anni si sono chiesti come mai abbia detto addio a quella passione.

Sempre a Silvia Toffanin ha deciso di rompere il silenzio e a quanto pare sembra proprio aver messo un punto a quella professione, confessando: “Se mi pento? No, credo di aver smesso giusto in tempo per non far dispiacere a nessuno. Perchè secondo me bisogna scegliere anche il tempo giusto anche per uscire di scena.” concludendo “Credo di averlo azzeccato, almeno sotto quel punto di vista”.

L’articolo Stefano De Martino: ‘invidioso’ di un ex concorrente di Amici e l’addio alla danza | La rivelazione proviene da Political24.