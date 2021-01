Stefano De Martino la verità su Belen : “Il matrimonio non è fallito ma…”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in questi anni hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, un matrimonio difficile, un divorzio che nessuno dei fan avrebbe mai immaginato, e poi il ritorno di fiamma… proprio quanto si era in trepidante attesa delle nozze bis o di un secondo figlio in arrivo per la coppia, ecco che arriva il gossip che nessuno avrebbe voluto leggere: la coppia si separa di nuovo.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di seguire le vicende sentimentali di Belen Rodriguez fin dagli inizi della sua carriera, e quindi il grande amore che l’ha tenuta unita a Fabrizio Corona per diverso tempo. Il momento clou per l’argentina è arrivato insieme a Stefano De Martino, anche in questo caso l’avvio della loro relazione non è stato semplice ma a rendere tutto bello come una favola ci ha pensato Santiago, facendo il dono più bello alla Rodriguez e il ballerino napoletano.

Tutto, dunque, per Stefano De Martino e Belen è stato sui generei, compresa la fine del matrimonio e il secondo tentativo di vivere una vita insieme… ma il tutto non finisce qui.

La verità sull’addio a Belen

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen aveva fatto sognare i loro fa, quasi fosse il compimento di una favola dove vince il vero amore nonostante tutte le difficoltà che la coppia ha dovuto attraversare in questi ultimi anni.

Dopo un primo momento di intenso amore, e condivisione sui social la coppia, dopo la quarantena da Coronavirus, decide di lasciarsi ancora.

A far luce sull’accaduto, mesi dopo la fine dell’amore con Belen, è stato proprio Stefano De Martino che durante un’intervista rilasciata a Chi ha dichiarato: “I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci. Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’, io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova– spiega il ballerino-. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

Stefano De Martino e Belen dopo il matrimonio

Le possibilità di vedere tornare di nuovo insieme la famosissima coppia, ormai, possiamo dire che sono nulle. Stefano De Martino sarebbe stato avvistato di recente in dolce compagnia, ma preferisce mantenere comunque il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Belen Rodriguez, invece, sta vivendo una primavera al fianco del nuovo compagno Antonino Spinalbese come lei stessa racconta nella sua pagina Instagram attraverso la pubblicazione di foto e video. A ogni modo per la showgirl argentina e il ballerino napoletano resterà sempre e comunque un punto fermo nella loro vita: l’amore che entrambi provano per il piccolo Santiago.

