stefano-de-martino,-lo-scottante-segreto-svelato-su-belen

Lei non sarebbe al corrente della cosa, ma Stefano De Martino ha ammesso di sapere una cosa molto, molto piccante sul conto della sua ex.

Ancora c’è chi si chiede per quale motivo Belen Rodriguez e Stefano Di Martino si siano lasciati, ormai poco più di un anno fa. Quando i due tornarono insieme, appena ad inizio 2019, la felicità di tutti fu enorme.

Stefano De Martino Foto da Instagram

Le loro vicissitudini in ambito amoroso hanno sempre suscitato la curiosità e l’interesse dei paparazzi e degli ammiratori. Adesso però tutti e due hanno intrapreso strade diverse.

Ed il loro unico punto di convergenza è rappresentato dalla presenza del loro figlio, Santiago, nato nel 2013. Di Stefano De Martino si vocifera che sia in corso una frequentazione con Paola Di Benedetto, da poco tornata single.

Invece sul conto di Belen Rodriguez è risaputo come lei, da luglio del 2020, faccia copia fissa con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Che renderà padre proprio nel prossimo luglio, ad un anno di distanza dall’inizio del loro amore.

Leggi anche –> Giulia Salemi, quanto la conoscete? Che titoli di studio possiede

Il segreto di lui che Belen non conosce ancora

Per allora la showgirl originaria dell’Argentina metterà al mondo la piccola Luna Maria. Poi sarà tempo di pensare anche al lavoro, ma prima c’è tutta un’estate davanti nel corso della quale rilassarsi.

Proprio Stefano De Martino dovrà valutare i prossimi progetti. E comunque la sua estate non sarà di solo riposo, dal momento che sarà in teatro con i suoi conterranei, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo in “Che coppia noi tre”.

De Martino si è riciclato in maniera eccellente come conduttore televisivo e ha abbandonato del tutto la carriera da ballerino, vesti nelle quali si fece conoscere anni fa ad “Amici”.

Leggi anche –> Al Bano, la garanzia per il futuro: felicissimo della scelta presa

Leggi anche –> De Martino, è lotta per l’ex ballerino: chi sceglierà?

Ora emerge un retroscena che riguarda il famoso video a luci rosse con protagonista una giovanissima Belen Rodriguez. A “Le Iene”, tempo fa, quando i due ancora stavano insieme, lei si disse convinta che Stefano non avesse visto quel video compromettente.

Invece, sorpresa! Una volta giunto il suo turno di rispondere nella classica intervista doppia, il 31enne proveniente da Torre Annunziata ha ammesso di averlo guardato. “Ma Belen non lo sa”, disse lui.