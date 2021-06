Stefano De Martino non si trattiene: è finalmente arrivato il momento tanto atteso

Stefano De Martino, è finalmente arrivato il momento tanto atteso: “C’è della felicità”, il conduttore non si trattiene, cos’è successo.

Stefano De Martino, è arrivato il momento tanto atteso per lui. Fonte Foto: Instagram

È attivissimo sul suo canale Instagram ufficiale, Stefano De Martino. Oltre a condividere incantevoli scatti fotografici e momenti che lo ritraggono nella sua vita lavorativa e quotidiana, l’ex ballerino di Amici non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su importanti novità professionali. Lo ha fatto anche qualche tempo fa. Quando non ha perso occasione di poter condividere con loro una clamorosa novità. E lo ha ribadito proprio qualche ora fa.

Attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino non si è affatto trattenuto dal condividere con i suoi sostenitori Instagram un momento davvero molto atteso per lui. “C’è della felicità”, scrive il conduttore televisivo a corredo di questa foto. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: volete proprio saperlo? Ci pensiamo noi!

Stefano De Martino, è arrivato il momento tanto atteso: “C’è della felicità”, cos’è successo

Non soltanto danza e televisione: nella vita di Stefano De Martino sta per entrare anche la recitazione. Qualche anno fa, lo sappiamo benissimo, l’abbiamo visto insieme a Terence Hill nella dodicesima stagione di Don Matteo. Adesso, da come annunciato dal diretto interessato, siamo pronti a vederlo debuttare in teatro. Avete letto proprio bene, si! In compagnia di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, suoi due grandi amici, il bel De Martino sarà il protagonista di uno spettacolo teatrale.

È proprio questo l’annuncio a sorpresa che, qualche ora fa, Stefano De Martino ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Ma non è affatto finita qui. Il momento che lui tanto attendeva con ansia e che è finalmente è arrivato fa riferimento proprio all’inizio delle prove. Da quanto si apprende, lo spettacolo si svolgerà il 9 e il 10 Luglio a Napoli. E lui, proprio qualche ora fa, ha dato inizio alle prove in teatro.

Fonte Foto: Instagram

“Primo giorno di prove”, scrive Stefano De Martino a corredo di questo scatto che ritrae la platea completamente nuova. E, poi, conclude: “C’è della felicità”. Insomma, c’è da ammetterlo: Stefano è proprio un uomo dalle mille risorse. Cosa ne pensate?