stefano-de-martino-parla-di-belen-e-dice:-“e’-stato-…”

Torna a parlare Stefano De Martino, il quale tra l’altro è impegnato in queste settimane con il nuovo show che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata, alla fine del mese di dicembre. Si tratta di un programma di cui non sarà soltanto il conduttore, ma è anche l’autore ed è intitolato Bar Stella. È stato proprio in questi giorni che Stefano De Martino quindi ha rilasciato un’intervista piuttosto interessante parlando proprio di questo nuovo show ed è finito anche per parlare di Belen Rodriguez e della loro storia d’amore.

Stefano De Martino, nuovo programma Rai per lui a partire da fine dicembre

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Stefano De Martino in questi giorni è impegnato con il nuovo programma di cui sarà conduttore e autore e che andrà in onda proprio a fine dicembre. Il programma in questione si intitola Bar stella ed è proprio così che si chiamava il bar del nonno che si trovava a Torre Annunziata in provincia di Napoli che per chi non lo sapesse è anche la sua città natale. Stefano era molto legato al suo nonno e per lui questo è un modo per poterlo ricordare e omaggiarlo nel migliore dei modi.

Bar Stella, il nuovo programma di Stefano dove sarà il conduttore e l’autore

È stato proprio all’interno di questo bar del nonno che Stefano ha iniziato a fare i suoi primi spettacoli di danza. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica in questi giorni ha parlato, dunque di questo nuovo progetto sottolineando che si tratta di uno spettacolo ispirato proprio a Renzo Arbore e al suo modo di fare televisione. Insomma, sembra che in questi anni Stefano abbia anche messo in atto altre doti e qualità e non soltanto quelle di ballerino, ma anche quello di conduttore e adesso anche autore. Ad un certo punto dell’intervista, però Stefano avrebbe anche parlato di Belen Rodriguez e del periodo che ha vissuto al fianco dell’ex moglie. Sembra che l’ex ballerino abbia confessato che non sia stato per nulla facile essere legato all’ex moglie perché è stato sempre definito “il marito di“, un’etichetta che sicuramente non gli è mai andata a genio. “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro ed essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”. Questo ancora quanto dichiarato da Stefano De Martino pronto, dunque per questa nuova avventura su Rai 2