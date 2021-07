Stefano De Martino pizzicato in dolce compagnia. Nuovo amore in vista? Cosa c’è sotto

Il conduttore ha messo un punto fermo nella sua ex storia con Belen, in vista per lui ci sono novità dal punto di vista sentimentale. Le indiscrezioni della sorella parlano chiaro.

L’ex giudice di “Amici” si sta godendo le sue meritate vacanze in questa prima estate italiana senza costrizioni. Continua a viaggiare con la sua barca a vela chiamata come il figlio Santiago per le coste del nostro bel Paese, e pare non sia solo.

L’indiscrezione è giunta proprio dalla sorella di Stefano de Martino, Adelaide, che ha confermato la frequentazione del conduttore con un volto noto di Canale Cinque.

Si tratta dell’ex partecipante prima a “Miss Italia” nel 2012 e poi vincitrice al “Grande Fratello Vip 4”, da qualche settimana è terminata la sua relazione con Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede con cui era andata a convivere.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto sono insieme?

La voce del presunto flirt tra i due volti Mediaset sembra quasi confermata, l’indiscrezione arriva dalla sorella del ballerino.

Paola e Stefano (Foto credit Chi)

Sono passati poche settimane dall’annuncio della rottura tra Paola e Federico Rossi eppure pare che la storia con Stefano vada avanti da molto di più, almeno il corteggiamento del conduttore nei confronti della ragazza.

I due interessati infatti sono stati paparazzati dal settimanale Chi ad inizio giugno insieme in barca al largo della Costiera Amalfitana con gli amici di lui, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Da allora pare che la frequentazione tra i due sia proseguita e che Paola sia stata ospite a Napoli da De Martino già diverse volte. Attendiamo nuove foto dei due che potrebbero confermare con certezza questa nuova fiamma dell’estate 2021.