Stefano de Martino “ruba” la tronista a Maria de Filippi. Beccati insieme, “Mi piace molto”. Fan impazziscono

Stefano De Martino è sempre molto attento a non far trapelare nulla riguardo la sua vita privata e, soprattutto, le sue relazioni. Ufficialmente, da quando si è separato per la seconda volta da Belen Rodriguez, il presentatore ballerino non ha avuto alcun flirt. Ma poco ci crediamo, anzi, siamo sicuri che dietro le quinte del piccolo schermo faccia fuoco e fiamme. Oggi spunta un nuovo nome al fianco di Stefano, un nome di una donna che abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello Vip e che sappiamo essere niente affatto discreta. E’ stata proprio lei a lanciare degli indizi su questa presunta relazione.

Si tratta di Dayane Mello, che nella casa più spiata d’Italia si è fatta apprezzare per il suo essere diretta e spesso provocatrice. L’abbiamo vista piangere, ridere, abbiamo seguito con empatia il lutto per il fratello e la sua continua ricerca dell’amore. Ma al Grande Fratello Vip la modella brasiliana ha ricevuto solo rifiuti. Pochi giorni fa si è svelata a Casa Chi, format social del profilo Instagram del famoso giornale di Alfonso Signorini. In una lunga intervista online la Mello ha raccontato di un uomo in particolare che l’ha aspettata fuori dalla casa, e tutti gli indizi portano a lui, Stefano De Martino.

Secondo Dayane Mello la loro relazione potrebbe portare a un fidanzamento, dopo anni e anni di prendi e lasci. Difatti, sono molte le foto risalenti al 2017, quando Stefano De Martino aveva interrotto per la prima volta il matrimonio con Belen Rodriguez, che li ritraggono insieme. Ma vediamo cosa ha raccontato la modella: “Sì, c’è qualcuno, c’è qualcuno, ma parliamo di una persona che sono più di dieci anni che va e viene nella mia vita, quindi c’è un qualcuno.” Fin qui tutto bene, poi la Mello ha deciso di proseguire raccontando dettagli sulla loro conoscenza.

“Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola, avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia, nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato. Gabriele, se ti mando in privato la foto di quest’uomo succede un macello.” Sicuramente, se fosse davvero Stefano De Martino, sarebbe un grande scoop e con queste parole Dayane Mello non ha fatto altro che convincere ancor di più tutti i follower. La vita amorosa dei due personaggi televisivi è adesso sotto gli occhi di tutti.

Insomma Dayane a quanto pare non andrà a sedersi sul trono vip di Uomini e Donne come annunciato qualche giorno fa da Maurizio Costanzo. La protagonista del Grande Fratello vip era stata infatti adocchiata dalla redazione per poter essere la prima tronista famosa del dayting show di Maria de Filippi. Ma, da ta la sua relazione ( si suppone) con Stefano de Martino, la sua partecipazione è stata annullata.

In poco tempo, la pagina Instagram di Stefano De Martino è stata riempita di commenti che lo spronavano a rivelare la sua storia d’amore con Dayane Mello. Oggi il presentatore di Stasera Tutto è Possibile è impegnato anche con il serale di Amici di Maria De Filippi, ma non manca mai di condividere scatti e storie con le persone che lo seguono. L’ultima fra queste, una fotografia che lo ritrae insieme al suo cane Choco: è stato sotto questo scatto che tutti i suoi follower gli hanno chiesto delle spiegazioni riguardo le allusioni fatte dalla Mello a Casa Chi. Che finalmente De Martino decida di uscire allo scoperto? E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

