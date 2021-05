stefano-de-martino-si-sfoga,-danni-all’auto-dopo-i-festeggiamenti-dell’inter

Non è stato un buon risveglio quello di Stefano De Martino, che come ha raccontato su Instagram Stories ha iniziato la nuova settimana con un’amara scoperta. La sua auto ha subito dei danni, in particolare a uno specchietto retrovisore che è stato completamente distrutto. Lu stesso ha pubblicato uno scatto del povero oggetto fatto a pezzi e caduto in terra.

Stefano De Martino mostra lo specchietto rotto

Cos’è accaduto? De Martino ha dato la colpa alla massa di tifosi che ieri ha festeggiato lo scudetto dell’Inter: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti“. Dunque, se si tratterebbe semplicemente di un gesto dovuto alla foga dei supporters e di un atto mirato esplicitamente contro la sua persona. Intanto, De Martino sembra essere in partenza, come dimostrerebbe un’altra Instagram Story scattata in aeroporto (che trovate in basso). La foto non è corredata di ulteriori indicazioni o commenti.

Stefano De Martino giudice di Amici, quando va in onda la finale

In attesa di rivederlo come conduttore sulla Rai (dopo le fortunate esperienze a Made in Sud e a Stasera tutto è possibile), De Martino si sta godendo l’attuale impegno in Mediaset, come giudice di Amici 20. Impegno che a dire la verità è agli sgoccioli, visto che manca poco alla finale. Quella registrata questa settimana e in onda sabato 8 maggio sarà la semifinale del talent di Maria De Filippi, che sancirà le ultime eliminazioni e la scelta dei finalisti. Quindi, l’appuntamento conclusivo con Amici 2021, è previsto per sabato 15 maggio, stavolta in diretta. Tanti i fan che si stanno riversando sulla pagina Instagram di De Martino per chiedergli di regalare un numero di ballo nella finale. L’ex di Belen Rodriguez li accontenterà, anche se ha lasciato da parte la danza? Effettivamente il ruolo di giudice ha portato con sé un po’ di nostalgia: “Viene voglia di tornare a ballare“, ha commentato in studio ad Amici.