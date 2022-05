stefano-de-martino-viene-allo-scoperto:-“io-e-belen-rodriguez-stiamo-insieme”

Belen Rodriguez, è ufficiale il ritorno di fiamma con il conduttore: parla lui

Oggi Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. E ovviamente è stata inevitabile la domanda sulla sua ex moglie, con la quale pare ci sia un riavvicinamento in atto. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha finalmente ammesso che sono tornati insieme, nella speranza che questa volta duri per sempre:

“Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che su di noi ci sia una sorta di transfert emotivo…Tutti hanno avuto un amore tormentato…”

E sulla possibilità che si risposino, il conduttore di Rai2 lo esclude a priori: “Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro basta e avanza…” Ha anche ottimi rapporti con la secondogenita della sua compagna, che ha avuto con Antonino Spinalbese: “Mi sento suo zio…”

Stefano De Martino torna a parlare della popolare cantante: “E’ una persona bellissima”

Successivamente il giornalista de Il Corriere della sera ha chiesto al conduttore di parlare di Emma Marrone, con la quale ha avuto una storia d’amore diversi anni fa (finita bruscamente dopo aver incontrato Belen Rodriguez). E il presentatore e ballerino, il quale è pronto al suo ritorno in Tv al fianco di Andrea Delogu, ha subito risposto di custodire un bellissimo ricordo di quella storia, aggiungendo di essere felice per il bel percorso artistico che ha fatto:

“E’ una persona bellissima…Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, da cinema e tv…”

L’uomo non ha poi fatto mistero di essere un suo grandissimo fan e di essere andato anche a qualche suo concerto.

Maria De Filippi e la rivelazione del conduttore: “Mi confronto spesso con lei”

Stefano De Martino, sempre in questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha poi parlato della popolare conduttrice, con la quale ha un rapporto di stima consolidato da tantissimi anni. E in questa occasione ha rivelato che ogni volta che deve prendere una decisione importante la chiama per sapere il suo prezioso parere:

“Mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo…”

