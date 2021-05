stefano-de-martino-vittima-di-atto-vandalico-dopo-amici-serale:-lo-sfogo

Brutta sorpresa per Stefano De Martino. Il giudice del Serale di Amici 20 è rimasto vittima di un atto vandalico. Questa mattina, il volto di punta del secondo canale della Tv di Stato, ha trovato lo specchietto sinistro della sua auto completamente distrutto. La folla che ha festeggiato a Milano domenica 2 maggio 2021 lo scudetto dell’Inter, nonostante le restrizioni per il Coronavirus, ha provocato grossi danni alle auto e alle abitazioni.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”,

è stato questo lo sfogo di Stefano De Martino affidato ai suoi profili social questa mattina. Inoltre ha anche pubblicato una foto come testimonianza, visibile alla fine di questo articolo. Come prevedibile, anche se le norme per il contenimento del Covid-19 vietano espressamente manifestazioni in pubblico e assembramenti, tanti tifosi nerazzurri sono scesi in strada per festeggiare la vittoria del campionato di calcio di serie A.

Un ammasso di folla, molti dei quali senza mascherina né distanziamento, ha preso d’assalto anche la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, a Milano Per l’Inter si tratta del 19esimo scudetto, titolo che arriva a 11 anni dall’ultimo e che spezza il dominio della Juventus.

Resta da capire cosa farà adesso Stefano De Martino dopo l’amara vicenda. Potrebbe fare una denuncia contro ignoti o sistemare di tasca sua il danno provocato da gente irresponsabile.

Stefano De Martino balla al Serale di Amici 20: il video conquista il web

Durante la puntata del Serale di Amici 20, andata in onda sabato 1° maggio e che è stata la meno vista di questa edizione, Stefano De Martino ha ballato Jerusalema insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. I suoi movimenti, il suo fascino e la sua bravura hanno conquistato il web. Il video, infatti, continua a riscuotere consensi e condiviso da centinaia di persone sui social, chiedendo il ritorno dell’ex marito di Belen Rodriguez nel talent di Maria De Filippi come ballerino professionista.

Nel corso dell’appuntamento Stefano De Martino si è mostrato in difficoltà. Durante lo scontro tra i fidanzati Sangiovanni e Giulia, i tre giudici si sono divisi su chi salvare. A lui è andato l’ago della bilancia ed è sbottato con i colleghi: “Avete rotto il ca***”.