“Stefano ha tradito Belen con me, Ecco la verità” Parla dopo mesi la famosa ballerina. Si scopre tutto

Anche se tra Stefano De Martino e Belen è tornato il sereno, comunque sulla vita privata del conduttore ancora non è stata fatta del tutto chiarezza. Ricordate quando circolavano voci sul potenziale tradimento ai danni della showgirl argentina? Cosa sarà successo davvero? Scopriamolo insieme! Continuano i costanti gossip riguardo la coppia e tornano a galla i potenziali tradimenti di De Martino ai danni di Belen. Uno di questi vedrebbe l’ex marito di Belen impegnato in un triangolo amoroso.

Non c’è pace per Stefano De Martino

Le voci che circolavano hanno parlato di un tradimento di Stefano verso Belen avvenuto con una conduttrice un pò più anziana di lui. Poco dopo qualcuno ha tirato in mezzo anche l’ex ballerina di Made in Sud Mariarosaria Leone, parlando di un triangolo amoroso che vedrebbe al centro De Martino. Ben presto, però, la ballerina ha negato tutto: “Sta girando questa notizia da un paio di giorni di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto. Cosa si fa per un po’ di like e notorietà.” ha detto polemica verso i giornalisti che, pur di scrivere qualcosa, tirano fuori delle notizie dal nulla!

E poco dopo è stata smentita anche la voce del flirt con la fantomatica conduttrice. Ancora una volta, proprio nel bel mezzo di una puntata, il comico Peppe Iodice ha punzecchiato De Martino: “Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?” chiede il comico. “Sono fake news, tu non devi leggere il web” risponde deciso Stefano.

Stefano dice la verità o vuole proteggersi?

Nonostante le smentite (alcune delle quali ufficiali, giunte dall’ufficio stampa di Stefano) non tutti credono all’innocenza del ragazzo. Primo tra questi Gabriele Parpiglia che, tramite il suo “Giornalettismo” racconta di come Stefano sia semplicemente stato bravo a nascondere le tracce delle sue scappatelle.

"Abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano molti cuori. Ci sono due ragazze: la prima di chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, make up artist. E ATTENZIONE: abbiamo scritto Maria e non Maria Rosaria, quest'ultima non fa parte di "Made in Sud" da anni.

