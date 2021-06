stefano-sensi-dell’inter-rimanda-il-matrimonio-con-giulia-amodio,-ma-alle-nozze-“manca-sempre-meno”

Stefano Sensi e Giulia Amodio sono stati costretti a rimandare il loro matrimonio. Il campione dell’Inter e la modella si sarebbero dovuti sposare il 29 maggio scorso. Avevano organizzato nel dettagli le nozze, festeggiato perfino l’addio al nubilato della donna quando un’ordinanza pugliesi li ha obbligati a modificare i loro piani. Ma non tutto è perduto perché la coppia ha già individuato un’altra data per le nozze.

in foto: Giulia Amodio e Stefano Sensi

Giulia Amodio: “Manca sempre meno”

È Giulia, modella e compagna di Sensi da 5 anni, a rilanciare. “Manca sempre meno”, scrive su Instagram senza però svelare la nuova data delle nozze fissata per il sì che i due sognano da tempo. Nemmeno Stefano, nonostante il periodo difficile segnato dal recente infortunio che lo ha costretto a saltare gli Europei, riesce a trattenere l’entusiasmo per le nozze alle porte. “Sei la mia vita”, scrive alla fidanzata Giulia. E aggiunge: “Sempre meno”.

Chi è Giulia Amodio

Modella 26enne di origini romagnole, Giulia Amodio è la compagna di Stefano Sensi da 5 anni. La romantica proposta di matrimonio è arrivata pochi mesi fa, in occasione del compleanno della giovane. Il video del momento è stato condiviso sul profilo Instagram della modella che ha così commentato la sorpresa: “Ho sempre sognato questo momento sin da bambina, ma mai me lo sarei immaginato accanto ad una persona speciale come te. Un compleanno incredibilmente speciale! Ti amo immensamente”. E Sensi emozionato ha risposto: “Sei la mia felicità, sei la mia forza e sei la cosa più bella che mi sia capitata. Non sai quanto mi sento fortunato ad averti al mio fianco ogni giorno e proteggeremo il nostro amore insieme, ne sono sicuro! Ti amo amore mio”.