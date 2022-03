stellantis-si-affida-ai-pneumatici-continental-per-gli-e-suv

Continental ha sviluppato un pneumatico con una resistenza al rotolamento notevolmente migliorata per i veicoli Peugeot, DS e Opel con trazione elettrica e motore a combustione.

Tutti i SUV elettrici Peugeot e-2008, Opel Mokka-E e DS 3 Crossback E-Tense, così come tutte le versioni con motore a combustione di questi modelli, saranno equipaggiati in fabbrica con questo pneumatico, che si basa su un Continental EcoContact 6 in misura 215/60 R17 96H.

La sua classificazione di efficienza energetica supera di circa il 17% i requisiti dell’etichetta europea del valore A dei pneumatici, il che significa che ha una resistenza al rotolamento particolarmente bassa. Ha anche ricevuto la classificazione A per l’aderenza sul bagnato.

Questo risultato è notevole, in quanto la riduzione della resistenza al rotolamento e le prestazioni di frenata eccezionalmente elevate sono obiettivi fisici contrastanti. Durante la guida, la perdita di energia deve essere mantenuta il più bassa possibile, per ridurre al minimo la resistenza al rotolamento. Tuttavia, per la frenata vale il contrario: per ridurre al minimo lo spazio di frenata, i pneumatici devono dissipare quanta più energia possibile. I miglioramenti sono stati ottenuti grazie a una nuova struttura del fianco e a una speciale mescola di gomma per il battistrada.

Holger Lange dirige lo sviluppo dei pneumatici per il business del primo equipaggiamento di Continental. Ha affermato: “Abbiamo sviluppato un pneumatico con proprietà eccezionali per Stellantis, che ha ricevuto il massimo dei voti per la resistenza al rotolamento e le prestazioni di frenata sul bagnato. Abbiamo raggiunto queste proprietà attraverso un nuovo concetto di fianco e una speciale mescola di gomma per il battistrada. I nostri esperti hanno ancora una volta superato i limiti fisici per una maggiore sicurezza ed efficienza su strada.”

Sviluppando il nuovo fianco, gli ingegneri hanno anche perfezionato l’uso di varie mescole ad alte prestazioni durante lo sviluppo e la produzione. Ad esempio, una mescola aggiuntiva all’interno del fianco crea una minore resistenza al rotolamento. Una seconda mescola assicura che il fianco esterno del pneumatico rimanga sufficientemente resistente per resistere alle situazioni quotidiane del traffico stradale e alle influenze ambientali come il contatto con il marciapiede e i raggi UV. La terza mescola è studiata per garantire la robustezza del pneumatico nella zona di contatto con il cerchio.

L’ottimizzazione della resistenza al rotolamento gioca un ruolo importante nello sviluppo dei pneumatici, in particolare per i veicoli elettrici. Dopotutto, una ridotta resistenza al rotolamento ha un effetto misurabile e positivo sull’ambiente. Aiuta anche a ridurre il consumo di energia di un veicolo, aumentando l’autonomia dei veicoli elettrici, di una percentuale compresa tra il 3 e il 4%.

Confermati dai principali produttori di veicoli, i calcoli interni di Continental concludono che una riduzione del 15% della resistenza al rotolamento per un motore a combustione interna (a parità di tutte le altre condizioni) può far ottenere un risparmio di carburante di circa 0,1 litri per 100 chilometri. Ciò si traduce in una riduzione delle emissioni di CO2 di circa due grammi di CO2 per chilometro.

Le case automobilistiche di tutto il mondo si affidano a Continental come produttore leader di pneumatici. Quasi un veicolo su tre in Europa esce dalla linea di produzione con pneumatici Continental. Continental fornisce pneumatici franco fabbrica a sei dei dieci produttori mondiali di veicoli elettrici di maggior successo. L’attività di sostituzione dei pneumatici di Continental offre anche un’ampia gamma di pneumatici estivi, invernali e per tutte le stagioni per i veicoli elettrici e a combustione Stellantis, inclusi molti vincitori dei test sui pneumatici.

L’EcoContact 6 215/60 R17 96H è stato approvato dalla fabbrica in molti paesi per la Peugeot e-2008, la Opel MOKKA-E e la DS 3 Crossback E-TENSE e le loro versioni con motore a combustione interna.

