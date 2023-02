Le stelle filanti ed i coriandoli, sono due elementi che caratterizzano il carnevale. Ho voluto trasformarli in dolce, in sostituzione delle chiacchere, da gustare insieme al sanguinaccio. Ho unito del colorante alimentare, in modo da rendere ancora più sfizioso e colorato il vostro party di carnevale. Ottimo per rallegrare la merenda dei bambini. Per realizzare […]

Stelle filanti e coriandoli tutti da mangiare, più buoni delle chiacchere, il trucco per farli super friabili scritto su Più Ricette da Michele.

Vito Califano