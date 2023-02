STF decreta fim de ação e governo terá que pagar reajuste de 25% para servidores públicos

Novela começou há quase 16 anos, quando governador deu reajuste e depois mudou percentual. Decisão favorável aos servidores saiu em 2017, mas desde então Estado adiava fim do processo. Palácio Araguaia, em Palmas

Marcio Vieira/Governo do Tocantins

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta quarta-feira (8) a certidão de trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que discutia o reajuste de 25% concedido aos servidores públicos do quadro geral e da saúde do Tocantins em 2007. Isso significa que o percentual foi mantido e agora o governo do estado não tem mais como recorrer.

“Certifico que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 07/02/2023”, diz o documento.

A decisão do STF favorável aos servidores saiu ainda em 2017, mas desde então o governo protelava o encerramento do processo por meio de recursos. O g1 questionou o Estado sobre a implementação do reajuste, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

O trânsito em julgado da ADI encerra uma verdadeira novela que começou há quase 16 anos, passando pelo mandato de seis governadores. Na época o então governador Marcelo Miranda (MDB) deu um reajuste de 25% para os servidores por meio de duas leis.

Depois disso, alegando erros de cálculos, enviou um novo projeto anulando as leis anteriores e propondo novos percentuais. Com isso teve início uma verdadeira guerra nos tribunais, cujo o último recurso foi julgado no fim de 2022.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200