stick-di-carote-gratinate:-ricetta-di-un-contorno-sfizioso-e-gustoso

Stick di carote gratinate al forno con erbe aromatiche e pangrattato (Fonte: Facebook Screenshot)

Voglia di uno snack o contorno leggero e squisito? Prova la ricetta degli stick di carote gratinati e sentirai che delizia! Scopriamo come si preparano

Stick di carote gratinati al forno con erbe aromatiche e pangrattato (Fonte: Facebook Screenshot)

Se avete voglia di preparare un contorno leggero e sfizioso, se avete l’intenzione di conquistare anche il palato dei vostri bambini, allora dovete assolutamente provare la ricetta degli stick di carote gratinati. Semplici e veloce da realizzare, gli stick di carote possono essere gustati sia a pranzo o cena oppure come snack salato e sfizioso. Un contorno di verdure gratinate irresistibile e di cui non farete più a meno. Vediamo insieme il procedimento per realizzare il piatto e gli ingredienti che vi occorrono.

Potrebbe interessarti anche: Frittelle di carote, il contorno gustoso realizzato con ingredienti semplici

Stick di carote gratinati: il procedimento per renderli sfiziosissimi e squisiti

Se volete preparare un contorno squisito in meno di dieci minuti, questa è la ricetta perfetta per voi. Il risultato che otterrete vi lascerà senza parole: da leccarsi i baffi!

Foto di jacqueline macou da Pixabay

Gli ingredienti che vi occorrono per realizzare questo contorno di verdure sfizioso sono:

600 gr carote

olio evo q.b.

erbe aromatiche a piacimento q.b.

sale, pepe q.b.

pangrattato q.b.

Iniziate pulendo le carote. Dopo aver eliminato le due estremità, aiutandovi con un pelapatate, sbucciate tutte le carote. Passatele sotto l’acqua per sciacquarle velocemente e asciugatele per bene. Ora, tagliatele in quattro nel senso della lunghezza, ottenendo così quattro stick. Inserite tutti gli stick all’interno di una ciotola capiente e conditeli con sale, pepe, olio evo e le erbe aromatiche che avete scelto.

Mescolate per bene dopodiché versateli in una pirofila da forno. Cospargete la superficie con abbondante quantità di pangrattato e mescolate. Infornate in forno preriscaldato a 180° per circa una mezz’ora. Trascorso il tempo di cottura, sfornate la pirofila e lasciate intiepidire. Ora, non vi resta che gustare e assaporare questi fantastici stick di carote.

Buon appetito a tutti!