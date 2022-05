Lo stinco di maiale è un piatto semplice da cucinare, soprattutto se cotto solo in forno, molto apprezzato da grandi e piccini. Sono molte le varianti per condire lo stinco di maiale, la più famosa è lo stinco di maiale alla birra. Potete iniziare la cottura in padella, in modo da sigillare la carne, e farla rosolare leggermente, per poi continuare la cottura in forno. Sicuramente un secondo piatto diverso, da preparare con largo anticipo, optando per la cottura in forno, avrete temo da dedicare ad altre preparazioni. Di seguito andremo a preparare gli stinchi di maiale cotti al forno, avvolti dalla carta argentata e conditi con una salsa alla paprika dolce oppure piccante, a seconda dei gusti.

Stinco di maiale

Ingredienti:

1 stinco di maiale a testa

Sale

Rosmarino

Alloro

Paprika

2 cucchiaini di amido di mais

Procedimento:

Per preparare lo stico di maiale alla paprika, sciacquate lo stinco di maiale, adagiatelo su un foglio di carta argentata, salate e pepate tutta la superficie, unite il rosmarino e le foglie di alloro.

Racchiudetelo nella carta argentata e ponetelo in forno preriscaldato a 200° per un’ora. Trascorso questo tempo, sfornate, aprite la carta argentata, recuperate il liquido rilasciato, in una ciotolina.

Mettete nuovamente lo stinco nel forno, questa volta libero dalla carta argentata, e azionate la funzione grill. E fatelo rosolare in maniera uniforme. Nel frattempo che lo stinco si rosola, unite la paprica al liquido rilasciato dallo stinco, mescolate bene, setacciate e unite anche l’amido. Versate il tutto in un pentolino, lasciate addensare. Sfornate lo stinco, impiattate e cospargente con la salsa alla paprika, servite ben caldo.

L’articolo Stinco di maiale alla paprika proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.