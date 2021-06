“sto-con-le-brave-persone”-ezio-greggio-clamoroso-no-a-berlusconi.-la-proposta-lo-indigna?

E’ uno dei comici più amati della tv italiana: ma Ezio Greggio quando parla di politica non scherza

In una lunga intervista consegnata a La Repubblica, il noto conduttore da anni alla guida del tg satirico Striscia la Notizia ha raccontato alcuni passaggi salienti della sua carriera.

Un’esperienza professionale legata indissolubilmente alle tv private ed all’uomo che le ha inventate, Silvio Berlusconi. Proprio lui è stato il protagonista “occulto” dell’intervista, citato in numerosi passaggi.

Dai successi di Drive In fino alla politica attuale, Ezio Greggio si è raccontato senza filtri, riservando anche un aneddoto al vetriolo.

Il suo racconto è partito dai successi di Drive In, un programma che ha rivoluzionato la comicità in tv, nato da una scommessa vinta da Antonio Ricci e lo stesso Greggio.

Il format però era molto diverso da quel che Berlusconi aveva chiesto. Eppure i due osarono, ed ebbero ragione. Berlusconi fu molto divertito dalla puntata pilota, ma li ammonì

Non è quello che vi ho chiesto ma funziona. Se mi prendete ancora per i fondelli con me avete vita breve