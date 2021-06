“sto-soffrendo-tanto”,-giulia-salemi-spaventa-i-fan:-l’amara-rivelazione

La ex gieffina si trova con il fidanzato in una località vacanziera ma ha sconvolto i fan con una rivelazione davvero pazzesca sul suo stato di salute.

La ex gieffina Giulia Salemi sta trascorrendo un momento di estremo relax con il fidanzato Pierpaolo Pretelli in una meravigliosa località montana. Si tratta dell’Hotel 4 stelle “Chalet al Foss” in Val di Sole, Trentino, un centro benessere ideale se ama lo sport, la natura e il relax in tutte le sue forme.

Le foto condivise negli ultimi giorni mostra la coppia raggiante e innamoratissima, dopo l’esperienza del “GF Vip 5” non si sono più staccati tanto da parlare di andare a convivere a breve.

Negli scatti vediamo anche la collezioni di costumi lanciata qualche mese fa dall’italo-persiana, la Smmrbeachwear, che sta spopolando tra le celebrities ed influencer sul web per i tagli alla moda e le linee sinuose che valorizzano tutti i corpi indipendentemente dalle taglie.

Giulia ha anche gatto una confessione molto intima nelle ore scorse che ha allarmato la sua nutrita Fanpage su Instagram. Capiamo cosa ha confessato.

Giulia Salemi ne ha bisogno per la sua salute: “Sempre avuta”

Non solo idromassaggio in piscina e cene romantiche, Giulia e Pierpaolo si sono concessi in Trentino anche qualche scampagnata nelle fattorie vicine.

Proprio in una di queste la bella influencer ha avuto modo di conoscere un allevamento di alpaca tanto usati sul territorio come attrazione per i bambini e per l’abbigliamento visto che la loro lana è molto rinomata.

Oggi ho scoperto di aver bisogno di un Alpaca nella mia vita: amano mangiare (come me) e mi rilassano tantissimo, infatti vengono utilizzati come pet therapy per combattere l’ansia…💆🏻‍♀️.

Ebbene sì, Giulia ha confessato nelle sue stories che ha spesso attacchi d’ansia che fatica a controllare. Chi l’avrebbe mai immaginato che con la sua aria così disinvolta e la battuta pronta potesse avere questa sintomatologia legata all’autostima e allo stress somatizzato.

L’avvicinamento a questi animali l’ha quindi sicuramente aiutata, come anche l’aria di montagna e il sole di questi giorni.