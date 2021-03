Stop a C’è posta per te, Il programma non andrà più in onda, Fan Arrabbiati, cos’è successo e cosa c’entra Gemma Galgani

Oggi è prevista l’ultima puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi aprirà la busta più famosa di Canale 5 ad una carrellata di ospiti tutta da scoprire. Andrà in onda oggi, sabato 13 marzo, l’ultima puntata della 24esima edizione di C’è posta per te. Su Instagram è già partita la “ribellione” dei tanti fan che non vogliono rinunciare all’emozionante programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Il format del programma è un must del sabato sera: persone comuni, vip, personaggi dello spettacolo sono chiamati a raccolta dalla bionda “number one” di Canale 5 per sbrogliare i nodi del passato e dare ai presenti nuove chance di felicità. Stasera, ancora una volta, il “tragico” prenderà a braccetto “il comico” grazie ad alcuni ospiti speciali.

Il trio di C’è posta per te: l’ultima puntata sarà “bionda”

A decretare l’ultima, fatidica puntata di C’è posta per te ci sarà un team di bionde spettacolare. Non solo la padrona di casa Maria De Filippi, che dalla prossima sarà nuovamente al “fronte” per il serale di Amici. Ma anche l’amatissima interprete della musica italiana Alessandra Amoruso, “scoperta” nel talent show Amici. Non mancheranno, inoltre, la spumeggiante Luciana Letizzetto e la romantica Gemma Galgani.

L’inarrestabile ironia e la piccante intelligenza della comica torinese si abbatteranno sull’amatissima Dama di Uomini e Donne. La frizzante “Lucianina”, habituèe del salotto della De Filippi, avrà infatti una mission speciale: sperare che la protagonista del Trono Over accetti la sua missiva. Cosa farà la lady dal grande romanticismo e dal cuore più volte spezzato nel dating show pomeridiano?

Il format di C’è Posta per Te

Si chiude così una stagione fortunata per il people show di Mediaset: gli ascolti hanno mantenuto infatti le aspettative degli anni passati. E il programma ha mantenuto fede alla sua mission: raccontare le storie della gente che da sempre emozionano nel profondo e fotografano la società. Il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Paolo Pietrangeli. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Stop a C’è posta per te, Il programma non andrà più in onda, Fan Arrabbiati, cos’è successo e cosa c’entra Gemma Galgani proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.