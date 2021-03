stop-a-i-soliti-ignoti:-amadeus-svela-il-motivo.-ecco-chi-lo-sostituisce

Vediamo insieme come mai il programma super amato e seguito condotto da Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti si ferma. La sera su Rai1 in tantissimi sono incollati al televisore per cercare di capire le somiglianze con il parante misterioso ed i vari mestieri, che possiamo vedere tramite il programma condotto da Amadeus, ovvero I soliti ignoti. Ma come è stato comunicato direttamente da lui qualcosa sta succedendo, e non potremmo vedere il programma, vediamo meglio insieme cosa.

I soliti ignoti si ferma?

Ieri sera abbiamo potuto vedere nuovamente in onda il programma condotto da Amadeus, ovvero I soliti ignoti. Il giorno prima non era andato in oda, perché c’è stata una partita di calcio molto importante. E la stessa cosa succederà oggi e domani, perché dalle 20.30 ci saranno altri due incontri calcistici, come ha rivelato direttamente Amadeus.

Nell’appuntamento di ieri sera l‘ospite famoso che doveva trovare il parente misterioso era la super amata Mara Maionchi. A fine della puntata, infatti, Amadeus ha dato direttamente appuntamento al suo pubblico a lunedì sera. Questa sera, infatti ci sarà la partita Spagna Italia under 21 e domani sera invece Bulgaria Italia. Nell’appuntamento che abbiamo visto ieri sera, ovviamente le battute con Mara Maionchi non sono di certo mancante.

Tra i vari ignoti, uno in particolare ha detto un modo di dire nel suo dialetto, ovvero “Meglio sposarsi e morire il più tardi possibile”, e Mara ha prontamente risposto: “Per ora una delle due cose l’ho fatta!” Alla fine della serata, quando bisognava indovinare il parente misterioso, Mara è stata bravissima ed ha indovinato, vincendo ben 30.500 € che saranno devoluti in beneficenza per l’associazione italiana che si occupa di autismo.

Il programma non andrà in onda oggi e domani per dare spazio a due partite della Nazionale. Insomma una puntata davvero scoppiettante grazie alla super simpatica Mara, che è riuscita anche a devolvere una bella somma, ed ha commentato che seguirà sempre Amadues, dopo questa vincita. Al momento possiamo attendere lunedì sera con un nuovo interessante appuntamento con il gioco I soliti ingoti, che fa divertire e partecipare tutta la famiglia dai più grandi ai più piccoli. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Stop a I Soliti Ignoti: Amadeus svela il motivo. Ecco chi lo sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.