Stop a Uomini e Donne. Maria de Filippi lascia il posto alla sua migliore amica. Cos’è successo

Nella giornata di oggi, lunedì 5 aprile, Uomini e Donne non andrà in onda. Il grande pubblico di Canale 5 dovrà rinunciare al consueto appuntamento pomeridiano e attendere la nuova puntata del programma televisivo il giorno successivo; vale a dire quella del martedì 6 aprile. Il motivo? Lo stop è dovuto alla giornata festiva, ovvero Pasquetta, laddove la programmazione di Canale 5 subirà una modifica che, probabilmente, non piacerà molto al vasto pubblico appassionato alle vicende sentimentali dei partecipanti del Trono Classico e del Trono Over. Dunque, quale programma sostituirà il dating show condotto da Maria De Filippi nel giorno del lunedì dell’Angelo? Ecco cosa vedremo.

Il Programma di Maria de Filippi sospeso: cosa vedremo al suo posto

Il primo appuntamento settimanale del dating show più longevo della televisione italiana non andrà in onda. I telespettatori dovranno attendere la puntata del 6 aprile per rivedere i loro amatissimi protagonisti della trasmissione. Ma, nell’attesa che il cast del programma ritorni con il consueto appuntamento pomeridiano a partire dalle ore 14:45 su Canale 5, nel giorno festivo Mediaset ha pesato di sostituire Uomini e Donne con le repliche della fiction di successo Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi.

Le prime due puntate della fiction hanno avuto un grande successo, conquistando non solo il vasto pubblico ma anche la critica. Ed ora, che la mini serie televisiva è quasi giunta alla sua ultima puntata – in onda mercoledì 7 aprile in prima serata su Canale 5 – la rete ammiraglia sostituirà il consueto appuntamento di Uomini e Donne mandando in onda le repliche delle prime due puntate di Svegliati amore mio. Il pubblico potrà dunque rivedere – o recuperare per chi se le fosse perse – proprio oggi, lunedì 5 aprile dalle ore 14:45.

Ad esser sospeso il giorno di Pasquetta sarà anche Amici. Il format pomeridiano del noto talent show di Maria De Filippi non andrà in onda, e verrà anch’esso sostituito dalle repliche della fiction che vede come protagonista l’amatissima attrice romana Sabrina Ferilli insieme ad un cast d’eccezione. Nonostante le feste pasquale le registrazioni di Uomini e Donne sono comunque andate avanti. Sia sabato che domenica sono state registrate due puntate del dayting show. Per avere anticipazioni al riguardo leggete qua:

