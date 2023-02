Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Governo polemico con la UE: “È un errore grave”

Torna al centro della discussione politica lo stop alla vendita di automobili a benzina e diesel dal 2035 decisa dall’Unione Europea. Con la votazione che si è svolta ieri a Strasburgo, l’Europarlamento ha formalizzato l’accordo raggiunto nei mesi scorsi con i ministri degli Stati membri. Saranno ora il Consiglio dell’Ue e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione a sancire l’entrata in vigore del provvedimento.

Attraverso le dichiarazioni di alcuni dei suoi esponenti, il governo italiano ha voluto esprimere forte dissenso nei confronti dell’Eurocamera. Come riporta l’agenzia Ansa, dopo le dure parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che aveva parlato di “decisione folle e sconcertante”, il ministro dell’Industria e Made in Italy Adolfo Urso ha spiegato che “l’Italia è in ritardo” sulla transizione nel comparto auto e che dobbiamo “accelerare sugli investimenti”, ma “i tempi e i modi che l’Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e soprattutto italiana. Non possiamo affrontare la realtà con una visione ideologica e faziosa che sembra emergere dalle istituzioni europee”.

“Questa visione ideologica – afferma Urso – mi sembra la stessa di qualche anno fa quando si guardava alla Russia come unica fonte energetica per l’Europa”, Secondo il ministro ora rischiamo “di passare dalla dipendenza energetica dalla Russia alla dipendenza tecnologica dalla Cina sulla filiera dell’elettrico”.

Sulla questione si è espresso polemicamente anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Io sono un grande sostenitore dell’auto elettrica ma gli obiettivi ambiziosi vanno raggiunti sul serio, non solo sulla carta”. Per questo motivo, sullo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035, approvato ieri dal Parlamento Europeo, “l’Italia avanzerà una sua controproposta: limitare la riduzione al 90%, dando la possibilità alle industrie di adeguarsi”, annuncia Tajani, definendo “un errore grave” la decisione dell’Europa di arrestare la produzione di motori non elettrici a partire dal 2035. “La lotta al cambiamento climatico – sostiene Tajani – va fatta, ma richiede obiettivi raggiungibili”.

Le dichiarazioni del nostro governo contrastano con la soddisfazione espressa da Frans Timmermans a Strasburgo. “Con questo voto – ha affermato il Vicepresidente della commissione eruropea -, “i cittadini dell’UE possono guidare auto pulite e convenienti. La transizione globale è in corso e l’industria automobilistica dell’UE è pronta a guidarla”.

Clear support from @Europarl_EN for putting car industry on the road to zero-emission. With this vote, EU citizens can drive clean, affordable cars. The global transition is happening, and EU car industry is ready to lead it. #EPlenary #EUGreenDeal pic.twitter.com/tlzdXVACGW — Frans Timmermans (@TimmermansEU) February 14, 2023

L’accordo, che fa parte del pacchetto “Fit for 55”, ha totalizzato 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astenuti. La nuova legislazione stabilisce il percorso verso l’azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035 (un obiettivo a livello di flotta dell’UE per ridurre del 100% le emissioni di CO2 prodotte dalle nuove auto e furgoni rispetto al 2021). Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono fissati al 55% per le auto e al 50% per i furgoni.

“Questo regolamento – ha detto il parlamentare olandese Jan Huitema – incoraggia la produzione di veicoli a emissioni zero e basse. Contiene un’ambiziosa revisione degli obiettivi per il 2030 e un obiettivo di zero emissioni per il 2035, che è fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questi obiettivi creano chiarezza per l’industria automobilistica e stimolano l’innovazione e gli investimenti per le case automobilistiche. L’acquisto e la guida di auto a emissioni zero diventeranno più convenienti per i consumatori e un mercato dell’usato emergerà più rapidamente. Renderà la guida sostenibile accessibile a tutti”.

Vittorio Rienzo