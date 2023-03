Stop del governo ai cibi sintetici. Lega Anti Vivisezione: “È una crociata inutile”

Ieri il consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi ha approvato un disegno di legge che vieta la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici.

Firmata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e da quello della Salute Orazio Schillaci, la legge prevede per i trasgressori sanzioni amministrative che vanno “da un minimo di euro 10 mila fino ad un massimo di euro 60 mila, ovvero fino al 10% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60 mila”.

Alla violazione consegue “la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo”.

Il motivo? Una presunta difesa del nazionalismo alimentare, come ha spiegato il ministro Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Guardiamo alla tutela della nostra collettività. Come Governo abbiamo affrontato il tema della qualità che i prodotti da laboratorio non garantiscono. Abbiamo voluto tutelare la nostra cultura e la nostra tradizione, anche enogastronomica. Se si dovesse imporre sui mercati la produzione di cibi sintetici, ci sarebbe maggiore disoccupazione, più rischi per la biodiversità e prodotti che, a nostro avviso, non garantirebbero benessere. Non c’è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di tutela”.

Ha esultato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fermandosi al flash mob di Coldiretti davanti a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri: “Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori un provvedimento che pone l’Italia all’avanguardia, sul tema non solo della difesa dell’eccellenza, materia per noi particolarmente importante, ma anche sul tema della difesa dei consumatori”.

Ironico che la premier Giorgia Meloni utilizzi l’espressione “all’ avanguardia” per descrivere un disegno di legge che boccia un prodotto promettente e, appunto, all’avanguardia.

La carne coltivata in laboratorio viene prodotta a partire da cellule staminali prelevate da un muscolo vivente di un animale, per poi essere riprodotta in vitro. Si tratta di una tecnologia che, oltre ad essere cruelty free, aiuterebbe ad abbattere l’inquinamento causato dagli allevamenti intensivi, da soli responsabili del 14,5% delle emissioni totali di gas serra.

Come ricorda infatti il presidente dell’OIPA, Massimo Comparotto: “Dal punto di vista del benessere animale, la carne coltivata è un’alternativa etica alla produzione di carne, che comporta mesi o anni di sofferenze in allevamento e che si conclude con l’uccisione degli animali”. E aggiunge: “Anche se la produzione di carne coltivata richiede l’utilizzo di cellule animali, può rappresentare un’alternativa cruelty free alla produzione di carne che può andare incontro a chi ancora non ha abbracciato la scelta vegetariana o vegana, che noi comunque auspichiamo”.

Sulla decisione è intervenuto anche Gianluca Felicetti, presidente della Lega Anti Vivisezione, spiegando che la carne coltivata in laboratorio “è un alimento tutt’altro che sintetico o non naturale. È già stata autorizzata in altri Paesi senza alcun problema per la salute umana e sulla quale operano già 107 società in 25 paesi fra i quali il nostro. Rappresenta a tutti gli effetti una concreta alternativa agli allevamenti intensivi e alla macellazione, poiché per essere prodotta non richiede la sofferenza e la morte di nessun animale. Quella di Lollobrigida è una crociata peraltro inutile perché la disposizione di autorizzarne o meno il consumo spetta, per decisione condivisa dall’Italia, non al nostro Parlamento ma all’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare prima, con sede a Parma, e poi alla Commissione di Bruxelles”.

L’articolo Stop del governo ai cibi sintetici. Lega Anti Vivisezione: “È una crociata inutile” proviene da The Map Report.

Vito Califano