Storie di Musica 3° edizione: Alfredo Gramitto Ricci ospite del programma di Alberto Salerno

Nuova puntata di “Storie di musica”, sul canale YouTube di Alberto Salerno, da venerdì 29 aprile, che intervisterà Alfredo Gramitto Ricci, managing director di Edizioni Curci, storica società di edizioni attiva dal 1860. Creata da Francesco Curci, la società vanta un repertorio composto da molti successi, tra cui spicca “Nel blu dipinto di blu”. Nel 1959 viene fondata l’etichetta Cemed (Carosello Edizioni Musicali e Discografiche), oggi conosciuta come Carosello Records nel cui roster artistico sono passati Domenico Modugno, Giorgio Gaber, Nicola Di Bari, Vasco Rossi; artisti internazionali come Skunk Anansie e Miguel Bosé. Dal 2018 artisti contemporanei come Emis Killa, i Thegiornalisti, Levante, Diodato, Coez e Ghemon, per citarne alcuni.

Storie di musica, nelle puntate delle prime due stagioni, come in quelle della terza, rende protagonista la musica di Mango, Mia Martini, Nomadi, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Ron, Danilo Sacco, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.

STORIE DI MUSICA è online con nuovi appuntamenti che possono essere seguiti a questo link: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt, e dove ovviamente potrete rivedere quelli già realizzati.

Facebook | Instagram | Twitter