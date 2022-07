“Storie di Musica”: online le ultime puntate della 3a stagione del format di Alberto Salerno

“Storie di Musica” torna a settembre con le nuove puntate e tante novità. Sono online le ultime due puntate di questa terza stagione, sul canale YouTube di Alberto Salerno che incontra in una Marco Rinalduzzi, e nell’altra Maurizio Fabrizio.

Marco Rinalduzzi chitarrista, arrangiatore e produttore. Innamorato della musica rock, comincia la sua carriera come chitarrista. Inizia l’attività di session-man con grandi artisti quali Riccardo Cocciante, Mina, Patty Pravo, Lucio Dalla, Ron, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Zucchero e anche artisti internazionali. Nel 1991 entra a far parte della band Io vorrei la pelle nera, fondata da Giulio Todrani, padre di Giorgia. Arrangia e produce, insieme a Massimo Calabrese, il primo disco di Giorgia, che contiene “E poi”, presentata al Festival di Sanremo – tra le Nuove Proposte – del 1994. Nel 1997 produce, sempre con Calabrese, l’album di debutto di Alex Baroni, in cui è presente “Cambiare”.

Maurizio Fabrizio, grande autore, compositore e arrangiatore italiano, che come autore ha partecipato al Festival di Sanremo con 34 canzoni. Tra queste, Storie di tutti i Giorni – interpretata da Riccardo Fogli nel 1982 – e Sarà quel che Sarà interpretata da Tiziana Rivale nel 1983, hanno vinto il Festival della Canzone Italiana. Tra i suoi brani figurano anche pezzi intramontabili della musica come: Almeno tu nell’universo, I migliori anni della nostra vita, Che fantastica storia è la vita.

STORIE DI MUSICA è online e vi aspetta a settembre con grandi novità e la nuova stagione. A questo link: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt, potrete rivedere tutte e tre le stagioni.

