storie-italiane,-eleonora-daniele-smentisce-le-voci-sul-suo-addio-alla-tv-e-poi-dice-“ho-scoperto-di-…”

Eleonora Daniele da settembre, e dunque tra pochi giorni, tornerà al timone di “Storie Italiane” il fortunatissimo programma targato Rai che la Daniele conduce da diversi anni con grande successo.

Qualche giorno fa erano circolate voci sul possibile suo addio al mondo della tv ma lei è intervenuta e ha chiarito.

Vediamo cosa ha detto.

Eleonora Daniele smentisce le voci sul suo addio alla tv

La Daniele ha dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: “Dal 13 settembre sarò di nuovo a Storie Italiane”.

E poi ha aggiunto sul possibile addio al mondo della televisione: “Sono state solo voci. Il 13 settembre sarò di nuovo in onda, state sereni … ho iniziato a sentire gli autori dopo Ferragosto”.

Poi Eleonora Daniele ha rivelato: “Durante il lockdown ho scoperto di saper cucinare molto bene. Stando a casa ed essendo incinta ho iniziato ad inventare piatti”. Eleonora Daniele, che è sposata con Giulio Tassoni e che da un anno è diventata mamma di Carlotta, è al settimo cielo e racconta: “Sembrano volati, ma è vero che fisicamente non li sento. Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita. E’ una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio”.

E poi ha anche aggiunto: “Stamattina, per esempio, ho giocato per due ore a paddle sotto il sole con mio marito e non mi è pesato minimamente, come invece sarebbe potuto accadere a 30 anni. Un anno fa mia figlia era piccolina e io, avendo fatto il cesareo, non riuscivo bene a muovermi. Invece, adesso io sono in forma e lei cammina, corre, mi fa gli scherzi, ride, parla, ti risponde e fa già dei piccoli discorsi da sola. Saluta tutti i bimbi, è molto gioiosa e reattiva. Sono felice perché me la sto godendo”.

Eleonora Daniele ricorda Nicoletta Orsomando

Qualche giorno fa è venuta a mancare la storica annunciatrice televisiva Nicoletta Orsomando che aveva 92 anni.

Eleonora Daniele, sui social, l’ha ricordata: “Mi ricordo come se fosse adesso, la mia prima intervista: mi dissero che avrei intervistato Nicoletta Orsomando. Ero una ragazzina di 27 anni e lei un mostro sacro della televisione italiana. Mi preparai molto, volevo rendere omaggio a quella donna straordinaria che accompagnava i telespettatori della Rai da sempre con grande eleganza e maestria”.

E poi ha aggiunto: “Era estate, mi vestii di bianco e azzurro, mi misi sulla sedia dello studio di Uno Mattina ad aspettarla. Quando arrivò ero emozionata, si accesero le lucette rosse delle telecamere e iniziai a parlare con lei e a raccontare la sua meravigliosa storia di TV. Mi mise a mio agio e non potrò mai scordarlo, era una grande professionista ma dal cuore d’oro. E così la conobbi, mi capitò altre volte di intervistarla ma quella fu per me la mia prima volta, e mi portò fortuna. Sapere che non potrò più rivederla mi rattrista moltissimo. La porterò sempre dentro di me, nella memoria e nel profondo dell’anima”.