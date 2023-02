Stracciatella romana, La vera ricetta del piatto della tradizione. Le uova le farete sempre così, altro che frittata

La stracciatella è una minestra romana che è talmente buona da essere ripresa in tutta Italia. In particolare viene portata in tavola durante le feste. Sia il giorno di Santo Stefano (il 26 dicembre) sia durante la Pasqua si è soliti mangiare questo brodo caldo. Ma non bisogna aspettare necessariamente una festività per portare questo […]

Vittorio Rienzo