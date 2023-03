strada-cispadana,-opera-controversa

Avrete senza dubbio sentito parlare del progetto autostradale Cispadana che la Regione Emilia-Romagna intende realizzare tra Reggiolo (A22) e Ferrara Sud (A13). Si tratta di un’opera controversa per la quale è disponibile una alternativa, una strada già costruita per un terzo. Il Coordinamento cispadano ha analizzato in dettaglio il progetto definitivo dell’autostrada, il contratto di concessione e i suoi allegati finanziari ed ha ricavato alcune informazioni di interesse pubblico che riguardano sia l’impatto ambientale, che l’originario piano economico e finanziario, le previsioni molto variabili di traffico e alcune clausole del contratto di concessione. Informazioni che possiamo diffondere.

Fulvio Lelli, Silvano Tagliavini

Coordinamento Cispadano No autostrada – SI strada a scorrimento veloce

Vittorio Ferla