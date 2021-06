“La variante Delta del SARS-COV-2 è molto più contagiosa del virus originario – dichiara Elisabetta Strada (Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti)- e ha determinato negli ultimi giorni il contagio di 850 studenti in gita a Maiorca e il ripristino dell’uso della mascherina all’aperto in Israele, tanto per citare due esempi.”

“Per questa ragione – prosegue la Consigliera civica- oggi ho sottoscritto la mozione urgente 618 depositata in aula stamane dal PD su iniziativa della Consigliere Rozza, che chiedeva di ridurre i tempi tra prima e seconda dose del vaccino e di riprendere sistematicamente il tracciamento per evitare il diffondersi della variante Delta.”



“E ho anche depositato un emendamento – conclude Strada- per richiedere il controllo di tutti i passeggeri in ingresso in Italia, con voli in arrivo negli aeroporti lombardi e treni provenienti dall’estero, per accertare che siano in possesso del green pass e che abbiano compilato l’European digital passenger locator form’ (dPLF), con l’obiettivo di limitare il rischio di diffusione della variante più pericolosa del Covid-19 nella nostra regione.

Attualmente mi viene segnalato che negli aeroporti e nelle stazioni nessuno verifica questi requisiti ai passeggeri in arrivo, ad eccezione dei voli Covid-free. Regione Lombardia può richiedere questi controlli nel proprio territorio: impensabile non farli. Non possiamo assolutamente permettercelo e rischiare altri lockdown.”



Così dichiara Elisabetta Strada, Consigliera regionale dei Lombardi Civici Europeisti.