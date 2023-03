strade-chiuse-a-bologna,-ecco-i-lavori-in-partenza-dal-6-marzo-2023

Bologna, 6 marzo 2023 – Si apre un’altra settimana di cantieri in città. Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 6 marzo. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori a Bologna, la mappa delle strade chiuse





Piazza San Francesco

nei giorni 9 e 10 marzo, sarà chiusa all’altezza con l’incrocio con Via De Marchi, con sospensione della corsia riservata di via Sant’Isaia in direzione periferia nel tratto tra Piazza Malpighi e via de’ Marchi, tra le ore 8 e le ore 17, per lavori di montaggio di una gru edile in area privata con l’ausilio di autogru.

Via Giambologna

i giorni 6 e 7 marzo, tra via Massarenti e il civico 4 e all’incrocio con via della Robbia, avrà dei restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e riparazione di quella stradale.

Via Cellini

i giorni 7 e 8 marzo, tra via Massarenti e il civico 3, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede.

Via Due Madonne

il giorno 8 marzo avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento del tratto di pavimentazione della pista ciclabile nel sottopasso ferroviario.

Via Carlo Carli

il giorno 9 marzo, tra via Golinelli e parco Impastato, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il ripristino della pavimentazione stradale.

Via Molinelli

dal giorno 10 marzo, nel tratto tra via Marchetti e il civico 37, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento pavimentazione del marciapiede. Termine previsto: 13 marzo.

Via Primaticcio

dal giorno 6 marzo, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 10 marzo.

Via Treves

dal giorno 6 marzo, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 17 marzo.

Vittorio Ferla