strade-dissestate-in-tutto-il-territorio,-protestano-i-cittadini 

I fasanesi ripiombano in un incubo del recente passato e chiedono all’Amministrazione misure urgenti

FASANO – Le strade di Fasano sono nuovamente un colabrodo. In queste settimane è infatti montata la polemica tra i cittadini, ormai esasperati dalle disastrose condizioni in cui versano le arterie di tutto il territorio. A ciò si aggiungono i problemi di viabilità generati dai lavori in corso di svolgimento in zone nevralgiche di Fasano e frazioni. In particolare si rende necessario fare riferimento alla riqualificazione di Piazza Mercato Vecchio, Via Fogazzaro e Via Forcella, un’opera fondamentale che tuttavia trascina con sé seri problemi inerenti il regolare deflusso del traffico veicolare, aggravando la cronica assenza di parcheggi nel centro cittadino.

Le ragioni delle nefaste condizioni del manto stradale sono imputabili ad una serie di concause. Innanzitutto, la maggior parte delle strade fasanesi necessita di lavori di manutenzione straordinaria divenuti ormai improrogabili e di cui l’Amministrazione Zaccaria dovrebbe farsi carico nel più breve tempo possibile. Inoltre si registrano svariati interventi di estendimento o di rifacimento delle reti idrico-fognarie ed elettriche, realizzati da Acquedotto Pugliese ed Enel, i quali in alcuni casi hanno paradossalmente interessato strade recentemente riasfaltate.

La cittadinanza continua a chiedere a gran voce una maggiore vigilanza sul corretto ripristino delle vie interessate dai lavori. In tal senso, si è tenuto, durante la scorsa settimana, un tavolo tecnico tra Amministrazione Comunale ed Enel. I rappresentanti dell’azienda hanno sottolineato che in alcuni casi si sono verificati ritardi dovuti alla chiusura degli impianti di bitumazione, impegnandosi a lavorare con celerità per tentare di comprimere i tempi necessari al ripristino delle strade oggetto degli interventi programmati.

Una situazione generale che ricalca pienamente quella già vissuta a Fasano alcuni anni fa e che appare stridere con ciò che da sempre ha rappresentato un cavallo di battaglia delle due campagne elettorali vincenti del sindaco Francesco Zaccaria, ossia l’impegno di restituire dignità e decoro al tessuto stradale dell’intera città.

Non è un caso che negli ultimi consigli comunali stiano cominciando a fioccare le mozioni da parte degli esponenti dell’opposizione. Questi ultimi hanno richiesto che vengano svolte prioritariamente delle opere di messa in sicurezza e di riasfaltatura del lato nord di Via Roma a Fasano e di alcune strade principali situate nelle frazioni di Montalbano e Savelletri.

Ora la palla passa all’Amministrazione la quale avrà l’onere di trovare le soluzioni migliori per rispondere al disagio manifestato dai cittadini, considerando anche l’imminente arrivo della stagione estiva.

