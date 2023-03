straferrara-19-marzo-2023:-strade-chiuse

Ferrara, 18 marzo 2023 – Ferrara è pronta per una vera invasione di runners che domenica inonderanno la città unendo lo sport alla conoscenza del territorio incuriosendosi di storia ma anche della gastronomia locale.

La StraFerrara che ci sarà domenica 19 marzo, infatti, è un evento imperdibile per chi ama lo sport e vuole trascorrere una giornata all’insegna del movimento e del divertimento, una corsa o camminata non competitiva che promuove la sana attività sportiva all’aria aperta, ma anche un momento di aggregazione, aperto a tutti. E’ anche l’occasione per ammirare le bellezze storiche della città, organizzata dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd.

StraFerrara: i divieti

La StraFerrara prevede la partenza e l’arrivo in corso Martiri della Libertà, con due percorsi di 7 e 13 Km tra le mura Estensi ed il centro storico della città. Per poter godere appieno della giornata, però, vi saranno modifiche alla viabilità.

Dalle 6 alle 15 in corso Martiri della Libertà vi sarà dunque il divieto di circolazione e di fermata a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati per l’allestimento delle strutture.

Dalle 9,30 a termine manifestazione in corso Giovecca, invece, sarà istituito un senso unico da piazzale Medaglie d’Oro verso la Stazione Ferroviaria. Nella corsia riservata al percorso di gara, che sarà delimitata da coni, potranno circolare solo i veicoli della manifestazione, di pronto intervento e di soccorso. Saranno adottate tutte le deviazioni conseguenti alla chiusura della corsia del corso Giovecca interessata al percorso di gara.

StraFerrara: percorsi e strade chiuse

Sempre dalle 9,30 fino a termine evento, per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti, sarà in vigore il divieto di transito nelle vie interessate dai due percorsi. Per quello da 13 km si partirà da Corso Martiri della Libertà e si toccherà Piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno, Via Kennedy, Via Donatori di Sangue, attraversamento di Via Bologna, sottomura di Via Baluardi, Via Bartoli, attraversamento di Via San Maurelio, Via Marco Polo, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento di Via Pomposa, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento del Piazzale San Giovanni, sottomura di Via Gramicia, sottomura di Via Bacchelli, Via Azzo Novello, sopramura sino a Corso Porta Mare, attraversamento di Corso Porta Mare, risalita sulle mura sino ai Bagni Ducali, ciclabile di Viale Alfonso I° d’Este, attraversamento del Viale Alfonso I° d’Este, percorso pedonale/ciclabile a lato della via Caneva, attraversamento della Via Cisterna del Follo, Via Caneva, Corso Giovecca, arrivo in Corso Martiri della Libertà.

Per il percorso da 7 km, invece, con il via da Corso Martiri della Libertà si procederà per Piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno, Via Kennedy, Via Donatori di Sangue, attraversamento di Via Bologna, sottomura di Via Baluardi, Via Bartoli, attraversamento di Via San Maurelio, Via Marco Polo, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento di Via Pomposa, Piazzale Medaglie d’Oro, risalita sulle mura sino ai Bagni Ducali, ciclabile di Viale Alfonso I° d’Este, attraversamento del Viale Alfonso I° d’Este, percorso pedonale/ciclabile a lato della via Caneva, attraversamento della Via Cisterna del Follo, Via Caneva, Corso Giovecca, arrivo in Corso Martiri della Libertà.

StraFerrara: deviazioni bus

Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico e garantiti sul percorso di gara i soli attraversamenti delle intersezioni ed il transito nella direttrice corso Giovecca / viale Cavour a senso unico verso la Stazione Ferroviaria.

