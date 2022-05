Ieri l’omaggio nella via a lui dedicata a Pezze di Greco

FASANO – Ci sono persone, e poi ci sono uomini. Uomini che meritano di essere ricordati per quanto compiuto in vita, e per quanto il loro insegnamento continua a essere vivo anche a distanza di decenni. Si è tenuto ieri (23 maggio), nell’anniversario della strage di mafia di Capaci del 23 maggio 1992, il solenne ricordo del magistrato Giovanni Falcone, nella via a lui intitolata a Pezze di Greco.

A presiedere, durante l’incontro organizzato da Anci, il sindaco Francesco Zaccaria, il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli e il vicesindaco Luana Amati, per ricordare il minuto esatto (alle 17.57) della strage. Un momento ancora vivo nella memoria di tutti gli italiani, quel pomeriggio del maggio 1992 quando a trovare la morte, oltre a Falcone, furono il magistrato Francesca Morvillo, sua moglie, e gli uomini della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Il minuto di silenzio si è concluso con una deposizione, ai piedi del nome del magistrato, di un mazzo di rose, nell’atto simbolico del ricordo del sacrificio del magistrato per garantire un’Italia più giusta.

L’articolo Strage di Capaci, Fasano ricorda Giovanni Falcone proviene da GoFasano.