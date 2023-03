Strage di migranti, omaggiati due giovani catanzaresi “per coraggio e umanità dimostrati durante il naufragio”

Nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili, il sindaco Nicola Fiorita ha incontrato Paolo Cefaly e Ivan Paone, entrambi di 23 anni, che quella notte si trovavano a Cutro per pescare e, senza esitare, hanno dato il via agli aiuti riuscendo a portare in salvo numerose persone. “Due ragazzi straordinari che non ci hanno pensato due volte ad intervenire di fronte a quella si stava manifestando sin da subito come una tragedia. Anche Ivan e Paolo – ha commentato il primo cittadino di Catanzaro – sono la testimonianza di una terra accogliente, pronta a sacrificarsi per aiutare gli altri, capace di esprimere un’immensa solidarietà.

Sono un esempio per giovani, anziani: per tutti. E anche dopo, nelle ore successive al salvataggio, non hanno voluto apparire o mostrarsi in pubblico per trovare la gloria o il successo. La sobria cerimonia di oggi è in continuità con la loro richiesta di riservatezza. Noi però siamo realmente orgogliosi di loro perché si tratta di due ragazzi del Catanzarese. E’ il minimo – conclude il sindaco Fiorita – che potevamo fare”.

Ufficio Stampa