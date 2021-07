Strage Mottarone, importanti novità nelle indagini: coinvolte due società

Nuova importanti novità sulla Strage Mottarone, a quanto pare, infatti, sono coinvolte anche altre due società nella tragedia. Ecco i nomi.

Strage Mottarone (Foto dal web)

La notizia della strage Mottarone ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. A più di un mese di distanza dall’incidente, ancora non è ben chiaro chi siano i colpevoli. Nella giornata di oggi, però, sono uscite fuori della novità piuttosto importanti. Infatti, sotto accusa sono finite anche due società.

Il 23 maggio, durante un attraversamento della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, la fune che traeva si è spezzata e la cabina è stata sbalzata a tutta velocità, per poi precipitare e schiantarsi a terra. Recentemente, è stato pubblicato sul web anche il video drammatico del momento della caduta della cabina.

Le vittime del tragico incidente sono state 14 su 15 passeggeri. L’unico a salvarsi è stato il piccolo Eitan, bambino di appena cinque anni, anche se è rimasto gravemente ferito. Per tutti gli altri, purtroppo, non c’è stato niente da fare e i soccorsi non hanno potuto far altro che costatare il loro decesso.

LEGGI ANCHE–> Strage di Stresa-Mottarone, il VIDEO dei dettagli del pre-impatto: immagini sconvolgenti

Strage Mottarone, ecco le nuove accuse verso chi sono rivolte.

L’inchiesta sul tragico incidente, avvenuto a fine maggio, sta continuando e si sta allargando sempre di più. Fin da subito sono stati indagati Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente gestore della funivia, direttore d’esercizio e capo servizio.

Strage Mottarone (Foto dal web)

Nella giornata di oggi, si sono aggiunti agli indagati anche due società e cioè Ferrovia del Mottarone e Leitner, che si occupava di manutenzione. Questa novità ha portato ad aggiungere alla lista altri undici indagati tra cui spicca Rino Faretti, un dipendente di Leitner che ha eseguito, nel 2016, la testa fusa della fune.

LEGGI ANCHE–> Strage Stresa Mottarone, il piccolo Eitan esce dall’incubo: come sta

Altri nomi indagati sono Fabrizio Pezzolo e Davide Marchetto, che si occupavano in maniera diretta della manutenzione della funivia. E anche: Alessandro Rossi e Davide Moschitti, che hanno effettuato i controlli, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020. Il reato è di attentato alla sicurezza dei trasporti.