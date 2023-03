stramacerata,-ricci-vince-davanti-ad-antonelli

Macerata, 26 marzo 2023 – Marco Ricci ha vinto la 37esima edizione della Stramacerata. Nel percorso di 10,5 chilometri con partenza e arrivo ai giardini Diaz, il portacolori del Cus Camerino ha preceduto Luca Antonelli (sempre del Cus) e Giorgio Lampa dello Space Running Asd. Tra le donne primo posto per Nausicaa Malaccari (Atletica Civitanova), secondo per Caterina Cavarischia (Asd Bike Team Monti Azzurri), terzo per Milena Morbidoni (Atletica Potenza Picena).

Alla gara competitiva hanno partecipato oltre 260 corridori, mentre tantissimi altri appassionati hanno preso parte alla passeggiata non competitiva e al giro di nordic walking nel circuito che dai giardini Diaz si è snodato attorno alle mure e per le vie del centro storico.

Ufficio Stampa