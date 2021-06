straordinaria-domenica-di-caldo-nello-stretto-di-messina:-suggestive-le-foto-da-scilla-[gallery]

Domenica di Giugno caratterizzato dal caldo in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina: suggestive le immagini dalla bellissima Scilla

Straordinaria domenica di sole e caldo tra Reggio Calabria e Messina con temperature fino a +34°C per tutto il giorno. Suggestive le immagini da Scilla dove la spiaggia ed il lungomare sono state meta di numerosi cittadini che hanno approfittato del bel tempo per un bagno in mare o per una passeggiata. In alto la FOTOGALLERY completa.