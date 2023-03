Stresi ia puth këmbët nënës

Surprizat për finalistët e BBVK nuk kanë të ndalur. Në skenën ku po performonte Stresi, si befasi i erdhi nëna.

Ai u emocionua dhe nisi të qaj më lot. Ai nuk hezitoi të bëj edhe një gjest të bukur, duke ia puthur këmbët.

Ndërsa Stresi për herë të parë në natën finale të Big Brother Vip Kosova në ambientet e Klan Arenës e ka kënduar këngën më të re “Kosovë, Shqipëri”.

Ai ishte i mahnitur nga pritja që publiku i bëri pas qëndrimit të tij 103 ditor në shtëpinë më të madhe në vend.

Duartrokitjet dhe fishkëllimat nga publiku nuk munguan në performancën e Stresit, raporton Klan Kosova.

