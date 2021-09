Striscia la Notizia, Antonio Ricci choc: “Perché la Hunziker è stata fatta fuori. Il motivo è con chi va a letto”. Fan increduli

Antonio Ricci sta intentando una causa contro Diet Prada per difendere Michelle Hunziker, attaccata dai suoi attivisti soltanto per essere la moglie di Tommaso Trussardi. Ma partiamo dal principio. Durante la scorsa edizione di Striscia la Notizia, Michelle e Gerry Scotti vennero attaccati dal mondo dei social per aver bonariamente preso in giro i cinesi. I due avevano imitato il loro modo di parlare, inserendo la L al posto della R. Non solo, avevano messo le dita sugli occhi allungandoli per ottenere la caratteristica forma a mandorla. Questo siparietto ha creato tantissime discussioni.

In particolare a schierarsi contro Michelle Hunziker fu Diet Prada, pagina Instagram da oltre 2 milioni di follower che realizzò immediatamente un post contro di lei. Ma nel post veniva citato in realtà suo marito, Trussardi, che poco c’entrava con la vicenda. Nonostante questo, subito divenne virale e il popolo del web si scagliò contro la presentatrice svizzera e Gerry Scotti, che dovettero scusarsi via social. Lei, in particolare, fece delle varie storie dove spiegò quanto fosse sensibile al tema dell’inclusività. Coinvolgendo anche sua madre, poi, rivelò di avere origini orientali.

Se i due personaggi famosi hanno chiesto scusa, Antonio Ricci ha invece deciso di passare alle vie legali. Nell’epoca del politicamente corretto Striscia la Notizia non si vuole adeguare e vuole continuare a esprimersi in piena libertà. Soprattutto, non vuole che un semplice siparietta venga utilizzato come scusa per attaccare, in realtà, una famosa casa di moda, quella di Trussardi. Così, alla conferenza stampa tenutasi per l’inizio di una nuova stagione del suo tg satirico, ha annunciato di aver denunciato la pagina Diet Prada per le sue accuse nei confronti di Michelle Hunziker.

“Non si può andare contro a quello in cui io credo. Sul caso dello scorso anno abbiamo denunciato Dieto Prada per il casino che ci hanno fatto sugli occhietti dei cinesi. Il loro comportamento è stato strumentale perché l’attacco non era rivolto a Striscia la Notizia ma era diretto alla casa di moda ossia Trussardi: Michelle Hunziker che c’entrava solo in quanto moglie di Trussardi. Chi non si allinea a Diet Prada viene attaccato. Cosa gravissima. Lo hanno fatto con Dolce e Gabbana e lo hanno fatto con noi”. Difatti, in quei giorni in televisione erano stati ripetutamente tirati in ballo senza alcuna ripercussione.

“Una settimana prima che a Gerry Scotti e Michelle Hunziker venisse in mente di fare gli occhietti cinesi, su Rai Uno è andato in onda un siparietto comico sui cinesi mille volte più pesante. Al Primo Maggio c’è stata una parodia di un cinese di una canzone e nessuno di Diet Prada è intervenuto. Il giorno dopo la storia degli occhietti cinesi, ho suggerito a Gerry Scotti di far finta di aver mangiato il nostro cane. Ma lui non se l’è sentita.” Antonio Ricci non ha intenzione di piegarsi alle parole di Diet Prada che, con i suoi post, riesce a sensibilizzare una bella fetta di telespettatori italiani. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

