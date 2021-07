Striscia La Notizia, chi sono le nuove veline. C’è lo zampino di Ezio Greggio

Nella nuova edizione di Striscia la Notizia non ci saranno più le storiche Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, bensì due volti già conosciuti nel mondo della televisione.

Le ormai ex Veline non sono state riconfermate dopo diversi anni in cui hanno presenziato al tg satirico di Antonio Ricci. A sostituirle altre due giovani ballerine che come di rito saranno una bionda e l’altra bruna. A far trapelare la notizia sono state le testate di cronaca rosa italiane. Mancherebbe solo la firma per ufficializzare il tutto ma dovrebbe essere al quanto certo.

A salire sul bancone di Striscia la Notizia nella prossima stagione saranno Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, entrambe ex allieve del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Le ballerine hanno partecipato a due edizioni differenti, la bruna Giulia non è riuscita ad accedere al serale mentre la bionda Talisa arrivò al serale ma uscì prima della finale.

Entrambe giovanissime, Giulia di 22 anni e Talisa di 20, sono state scelte da Antonio Ricci che avrebbe notato per prima la Pelagatti. Già dopo la sua partecipazione ad Amici, nel 2018 in Greatest Striscia Show realizzato per il trentesimo anniversario del programmala, la bruna aveva incuriosito l’autore di Striscia.

Striscia la Notizia: ecco la proposta di Ezio Greggio

Per quanto riguarda la scelta dell’altra metà, stando alle dichiarazioni di Antonio Ricci, pare sia stata suggerita da uno dei conduttori storici del programma, Ezio Greggio. Secondo i rumors, quest’ultimo conosce bene il padre di Talisa, lo scenografo Gianni Ravagnani, con cui ha lavorato al film Svitati (1999) con il Mel Brooks.

Dopo il suggerimento di Greggio, Ricci ha provinato la bionda Talisa e l’ha trovata compatibile con la già selezionata mora. Nelle scorse ore anche le ragazze hanno in un modo molto discreto confermato la notizia. Entrambe hanno postato su Instagram uno scatto che ritrae lo stesso posto.

Si tratta del bar pasticceria Belin che fugassa, locale molto noto di Camogli. Probabilmente le due si sono date appuntamento per conoscersi prima dell’esordio nel pre serata di Canale 5.